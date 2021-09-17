«Молодежь идет на участки»: ситуационный центр «Единой России» следит за выборами в РТ

Наблюдатели «Единой России» отчитались о ходе голосования на всех 2810 избирательных участках республики. По видеосвязи из ситуационного центра партии с ними вышел на связь руководитель избирательного штаба «Единой России» в РТ Юрий Камалтынов.

Наблюдатели «Единой России» отчитались о ходе голосования руководителю избирательного штаба партии в РТ Юрию Камалтынову

«Задача ситуационного центра - держать руку на пульсе голосования»

В беседе с наблюдателями Камалтынов напомнил, что региональный ситуационный центр «Единой России» был запущен еще несколько дней назад. Но именно сейчас, в первый день голосования, его работа вышла на полную мощность. Специалисты центра следят за ходом выборов и проверяют полученную информацию от наблюдателей. Они работают на каждом из 2810 избирательных участков, подчеркнул Камалтынов.

«Наша задача в рамках ситуационного центра – держать руку на пульсе стартовавшего в республике процесса голосования. Нам удается держать ситуацию на контроле благодаря тому, что на всех 2,8 тыс. избирательных участках присутствуют наблюдатели «Единой России»», - рассказал Юрий Камалтынов.

В ситуационном центре «Единой России» в Татарстане провели многоканальную видеоконференцию с наблюдателями от партии в ряде районов республики ⠀

Он добавил, что в обязанности каждого наблюдается от партии входит строгий мониторинг всего происходящего на конкретном избирательном участке, в том числе – фиксация нарушений с последующей передачей информации в ситуационный центр «Единой России». Такой алгоритм работы позволяет быстро и эффективно отлеживать ход голосования по всей республике, сделав его максимально прозрачным.

«При поступлении таких сигналов мы можем подключиться как с юридической, так и с организационной поддержкой», - пояснил Камалтынов.

Наблюдатели из районов РТ: «На участки активно идет молодежь»

Вместе со специалистами ситуационного центра Камалтынов вышел на многоканальную видеоконференцию с наблюдателями от «Единой России» в ряде районов Татарстана. Они по очереди сообщили ему о текущей ситуации на их избирательных участках, а затем вернулись к исполнению обязанностей.

Юрий Камалтынов: «Нам удается держать ситуацию на контроле благодаря тому, что на всех 2,8 тыс. избирательных участках присутствуют наблюдатели «Единой России» ⠀

Наблюдатель из Нижнекамска Лилия Гатауллина отметила спокойный ход голосования у себя на участке, каких-либо происшествий она не зафиксировала.

«Голосование проходит в штатном режиме, избиратели приходят достаточно активно. У всех положительное настроение, люди с пониманием относятся к данному волеизъявлению. Все санитарные требования строго исполняются», - сообщила Гатауллина.

Следом за ней отчитался о промежуточной работе партийный наблюдатель из Высокой Горы Алексей Афанасьев.

«У нас все в порядке, сейчас наблюдается небольшое затишье. Буквально за полчаса до выхода в эфир у нас провели санитарную обработку, замечаний и нареканий пока нет», - сказал Афанасьев.

Также в эфир вышли наблюдатели из Елабуги, которые рассказали о повышенном внимании молодого поколения к проходящему голосованию.

В обязанности каждого наблюдателя от партии входит строгий мониторинг всего происходящего на конкретном избирательном участке ⠀

«Работа идет в нормальном режиме, нарушений не выявлено. Что особенно радует, к нам активно приходит молодежь. Надеемся, что и в остальные дни будет такая же высокая активность избирателей», - резюмировали по ВКС из Елабуги.

С аналогичным докладом выступили наблюдатели от «Единой России» из Апастовского и Бавлинского районов.

«Настрой как у избирателей, так и у членов комиссии – очень позитивный», - отметили докладчики.

«Антифейковые отряды мониторят информационное пространство»

Отдельным пунктом совещания стало прямое включение из ситуационного центра «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), который в эти дни функционирует в Казани. В режиме реального времени на эту площадку поступает информакция от антифейковых отрядов, созданных во всех регионах страны.

Отдельным пунктом совещания стало прямое включение из ситуационного центра «Молодой гвардии Единой России» ⠀

По словам руководителя регионального штаба МГЕР Динара Бариева, в работе антифейковых отрядов принимают участие комментаторы, интернет-аналитики, мобильные группы, а также наблюдатели. Эффективному наблюдению и недопущению фейков будут способствовать прямые трансляции в социальных сетях, которые активно ведут наблюдатели-молодогвардейцы.

«Ключевая задача для нас – это честность и прозрачность всего выборного процесса. Мы отслеживаем информационное поле для выявления фейковых вбросов, в том числе в соцсетях», - сообщил Динар Бариев.

В ответ на это Юрий Камалтынов выразил надежду на то, что в ходе текущих выборов не потребуется активизировать антифейковые отряды и весь процесс голосования пройдет в спокойном продуктивном режиме.

«Рассчитываю на то, что все коллеги, в том числе из других партий, взвешенно и ответственно отнесутся к этому важнейшему политическому мероприятию», - подытожил встречу Юрий Камалтынов.

Фотографии предоставлены региональным ситуационным центром «Единой России»