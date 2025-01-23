«Молодежь готова быть защитниками Родины»: в Казани открыли 3D-музей СВО

Сегодня в штабе «Молодой гвардии Единой России» прошло открытие первого в республике 3D-музея специальной военной операции. На открытие пригласили студентов казанских вузов, а также музей посетили депутат государственного совета заместитель председателя комитета по социальной политике Государственного совета РТ Ольга Воронова и директор центра «Патриот» Дмитрий Литвинов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы сегодня собрались в преддверии дня студента, замечательное мероприятие от наших соратников по „Единой России“. Отрадно, что молодежь участвует во всех политических событиях в городе и республике. Я считаю, что наши ребята готовы быть защитниками Родины. Замечательно, когда молодые ребята знают, чем занимаются в нашей стране, как в ней жить и кому помогать», – рассказала Ольга Воронова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Идея музея полностью оригинальная – подобного не реализовывали ни в одном регионе. Музей крайне мобильный, потому что состоит из специального приложения, VR-очков и ноутбука. В музее гости могут осмотреть военную технику, вооружение нашей армии и увидеть города, поврежденные боевыми действиями.

«В музее огромное количество информации. У нас можно увидеть героев России и узнать их историю. Есть раздел с памятниками Великой Отечественной войны со всей России, есть хронология Специальной военной операции», – рассказал депутат государственного совета РТ, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня также были продемонстрированы и настоящие экспонаты. Часть из них лично отправил батальон «Алга». Студентам, участвовавшим в открытии музея, показали мастер-классы по плетению маскировочных сетей, сооружению окопных свечей, и даже по БПЛА.

«Я впервые в таком музее, никогда не видела ничего подобного. Очень понравилось. В наше время важно поддерживать наших солдат», – рассказала студентка Казанского государственного аграрного университета Дарья Мешарина.