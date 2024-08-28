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Молодая жительница Зеленодольска оформила кредит на 2 млн и отдала деньги мошенникам
В Зеленодольском районе 21-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и лишилась 2 млн рублей, взятых в кредит. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Девушка рассказала, что ей позвонили с номера оператора мобильной связи. Звонивший сообщил, что срок действия ее контракта на услуги связи истекает и предложил продлить его. Поскольку девушка действительно была абонентом этого оператора, она не усомнилась в правдивости информации. Затем, после того как она продиктовала коды из полученных сообщений, ей стали поступать звонки от людей, представляющихся сотрудниками портала «Госуслуги» и Центрального банка.
Мошенники сообщили девушке о нескольких кредитах на ее имя. Лжесотрудник банка посоветовал ей взять новые кредиты для погашения старых. Девушка взяла кредиты на 2 миллиона и перевела деньги мошенникам.
В настоящее время возбуждено дело о мошенничестве.
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