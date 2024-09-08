Молодая семья Зиятдиновых: Верим, что Татарстан будет развиваться

Скриншот эфира

В Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета РТ. На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» стартовал марафон «Всей семьей на выборы!». В течение дня гостями студии становятся образцовые семьи республики.

Сюмбуль и Самат Зиятдиновы стали участниками проекта «Семья семей». В декабре прошлого года они зарегистрировали брак на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Церемония прошла в рамках Дня республики. Одним из гостей мероприятия был Раис РТ Рустам Минниханов.

«Наша республика — наш любимый родной край. Мы верим, что Татарстан будет развиваться. Участие в выборах — наш гражданский долг. Думаем, что вся наша молодежь понимает, насколько хорошо развит наш регион. Мы должны гордиться Татарстаном и работать над его развитием», — заявили Зиятдиновы.

По словам молодой пары, у них никогда не было мысли уехать из Татарстана. «Никогда не думали о том, чтобы покинуть нашу республику. Но мы любим путешествовать. В июне совершили поездку на Алтай — это был подарок руководителя республики Рустама Минниханова. Даже уезжая ненадолго, успеваем соскучиться по Татарстану. Жить где-то в другом месте — даже представить себе такого не можем», — признались Сюмбуль и Самат.

Во время эфира молодые показали родословную своей семьи, включающую 14 поколений, а также шамаиль — семейный герб.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Автор материала — Юлай Низаев.