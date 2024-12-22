Молодая семья Зиятдиновых: В первый год важно уметь уступать друг другу

Фото: скриншот трансляции

Сумбуль и Самат Зиятдиновы — молодая семья, свой брак они зарегистрировали в декабре 2023 года на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Мы стали первой парой из Татарстана, которая провела свадьбу на такой большой площадке, это запомнилось нам как огромное событие», — признались молодые. Об этом они рассказали на телемарафоне на канале «ТНВ-Татарстан», посвященном Году семьи.

«Наша жизнь после свадьбы проходит быстрыми темпами. В январе нас вновь пригласили в Москву, мы приняли участие в открытии Года семьи, лампаду семьи привезли в нашу республику, а в июне совершили путешествие в Алтайскую Республику. В этом году мы оба поступили в аспирантуру. Сумбуль — в химико-технологическом университете, я — в энергетическом», — заметил Самат.

Молодые считают, что первый год совместной жизни — это своего рода испытание: бывают разногласия, но их можно избежать, если уметь уступать друг другу и вовремя поддерживать.

Самат также рассказал, как делал предложение своей будущей жене. «23 августа 2023 года исполнилось 23 месяца, как мы начали встречаться. В этот день мы были в Турции, и я решил сделать предложение», — поделился он.

Камила Билалова