«Молодая Гвардия» РТ поздравила женщин — переселенцев из Донбасса с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня «Молодая Гвардия» Республики Татарстан поздравила женщин из семей вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик с наступающим праздником.

В качестве подарка была организована экскурсия в Национальный музей Татарстана, чтобы познакомить гостей с историей и культурой республики и ее столицы, а также продемонстрировать гостеприимство в трудное время, поделился с журналистами руководитель казанского штаба «Молодой Гвардии» Руслан Шигабуддинов.

«Сегодня шесть человек мы привезли в Национальный музей из санатория „Ливадия“, в первую очередь, чтобы поздравить с 8 Марта. Также мы бы хотели, чтобы переселенцы чувствовали себя здесь комфортно», — сказал он.

Знакомство с Татарстаном гости начали с древних времен — экскурсовод рассказал и показал географические и климатические особенности местности, которые и повлияли на культуру и быт республики. Переселенцам очень понравилась экскурсия, они поблагодарили «Молодую Гвардию» за такой подарок.

«Очень нравится экскурсия. В целом в Татарстане нас очень хорошо приняли. По возможности все стараются помочь», — рассказала Наталия Литвинова.

После экскурсии гостей ожидало знакомство с национальной кухней Татарстана, которое вызвало бурную радость среди переселенцев, особенно среди детей.