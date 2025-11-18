«Молодая Гвардия Единой России» отметила 20-летний юбилей

«Молодая Гвардия Единой России» отметила свое двадцатилетие. Участие во Всероссийском слете приняла и делегация из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам президента РФ Владимира Путина, МГЕР своими делами и инициативами заслужила высокий авторитет и признание, заняв достойное место в ряду молодежных объединений страны.

«Представители «Молодой Гвардии» плодотворно трудятся в органах власти, в экономике и социальной сфере, активно включаются в партийную работу «Единой России», в реализацию востребованных патриотических, волонтерских, благотворительных, просветительских проектов», – говорится в обращении, зачитанном секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым.

В свою очередь, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что МГЕР заняла особое место в российской политике.

«Организация стала для тысяч юношей и девушек действительно настоящей школой патриотизма. Вы делаете сейчас самое главное, чтобы сохранить особые, священные для нас ценности и традиции: помогаете молодежи обрести правильные ориентиры в жизни. Помогаете, по сути, своим примером. Любовь к Родине – это конкретные дела. Это активная работа, чтобы страна развивалась во благо Отечества, ее граждан. И самое главное, что «Молодая Гвардия» доказывает это своим примером ежедневно», – отметил он.

По словам Медведева, не менее важно то, что активисты МГЕР помогают и на прифронтовых территориях

«Наша особая гордость – это молодогвардейцы, которые пошли добровольцами на специальную военную операцию. Вместе с ребятами из «Волонтерской Роты» это более 300 человек. Еще раз хочу им выразить искреннюю благодарность… Наша задача – вместе с теми, кто сейчас на передовой, приближать Победу», – подчеркнул председатель партии.

«У нас сегодня задача думать о будущем, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны, чтобы она была действительно независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование, станки и беспилотники… Для этого нужно поддерживать профессиональное развитие молодых людей и формировать высококвалифицированный кадровый резерв в разных отраслях», – подчеркнул Медведев.

В заключение Дмитрий Медведев заявил: истекшие 20 лет показали, что решение о создании «Молодой Гвардии Единой России» было абсолютно верным.