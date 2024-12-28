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«Молодая Гвардия Единой России» мониторит продажу табачной продукции в Казани
Молодогвардейцы в Казани проверяют, как соблюдаются запреты о закрытой выкладке и демонстрации вейпов на витринах, продажи лицам до 18 лет, размещения плакатов и другой рекламы.
Как сообщает пресс-служба «Единой России», проверка проходит на основе 16, 19 и 20 статьях Федерального закона № 15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
«Мы в Татарстане на постоянной основе проводим мониторинг вейпшопов для проверки соблюдения федерального закона. Очень радует, что с каждым разом нарушений становится все меньше. Ведь соблюдение закона позволяет сохранить здоровье населения нашей страны», - поделился руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владислав Тарасов.
Как добавил продавец специализированного магазина Арсений Авчеленко, у покупателей при любых сомнениях проверят паспорт перед продажей.
«Проверяем паспорта если сомневаемся в том, что человек совершеннолетний, иные различные документы, удостоверяющие личность, но Госуслуги не подходят, электронные фотографии не принимаем, так как могут показать не настоящие документы», - поделился продавец.
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