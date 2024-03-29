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Молодая челнинка стала жертвой мошенников при попытке арендовать квартиру
В Набережных Челнах девушка заявила в полицию о совершенном в отношении нее мошенничестве. Она рассказала, что решила снять квартиру и по объявлению в интернете связалась с арендодателем.
Во время переписки злоумышленник сообщил, что перед осмотром квартиры необходимо внести предоплату в сумме 5 000 рублей. Девушка согласилась и перевела необходимую сумму на указанный счет. После получения денег арендодатель перестал выходить на связь.
Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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