Молочный комбинат в Челнах планирует запустить новые линии производства

«Агросила-Молоко» в Набережных Челнах планирует запустить новые линии производства в этом году. Предприятие планирует выпускать полутвердые сыры. С производством молочного комбината ознакомился мэр Наиль Магдеев, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Масштабный проект по реконструкции производства стартовал в 2020 году. Новая площадка создается в рамках Стратегии развития холдинга и диверсификации молочного производства. На сегодняшний день проект находится в активной инвестиционной фазе: монтируется и запускается технологическое и вспомогательное оборудование, ведутся строительно-монтажные работы.

Наиль Магдеев осмотрел цеха производства молока, творога, кисломолочной продукции, сметаны и рассольного сыра. Он отметил, что данное предприятие — стратегически важное в плане обеспечения молочными продуктами, а широкий ассортимент выпускаемой продукции очень радует.

«Мы видим широкую линейку качественной, свежей, экологически чистой, нашей российской продукции», — отметил мэр.

Также градоначальник напомнил, что Татарстан — лидер по объемам производства молока, а Набережные Челны — крупный игрок на российском рынке пищевой и перерабатывающей промышленности. Здесь работают «Агросила-Молоко», «Челны-Хлеб», «Камский бекон», АПК «Камский», «Челны-Бройлер», «Челны-Холод», «Булгарпиво».

«Это говорит о высокой активности наших аграриев. Мы занимаемся импортозамещением. Поэтому есть уверенность, что несмотря на определенные трудности, город в полном объеме без перебоя будет обеспечивать продовольственными товарами», — убежден Магдеев.