Молочный комбинат планирует завершить реконструкцию в течение трех лет

Казанский молочный комбинат (КМК), бывшее предприятие холдинга «Вамин», в течение трех лет завершит третий этап реализации инвестиционного проекта. Об этом сообщил управляющий директор КМК «Комос групп» Дмитрий Юрченко.

«Сейчас делать просчет больше трех лет – ошибочно. В зависимости от рынка мы прорабатываем все концепции. В Татарстане мы рассматриваем возможность производства мягких сыров», – сказал он.

На предприятии, по его словам, идет реализация инвестиционного проекта «Развитие Казанского молочного комбината», который стартовал в 2017 году. Общий объем инвестиций – 3,7 млрд рублей, из них на первый этап было выделено – 1,6 млрд, второй – 1,3, на третий – 0,8 млрд рублей.

Напомним, первый этап модернизации проходил с 2017 по 2019 годы. По окончании этого этапа комбинат увеличил производственные мощности по переработке молока-сырья до 500 тонн в сутки. Второй этап начался в 2019 году. Он позволил увеличить мощность комбината с 500 до 850 тонн в сутки. Третий этап позволит перерабатывать до 1-1,2 тыс. тонн в сутки.