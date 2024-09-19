«Молочные продукты, овощи и фрукты»: что из еды заказывают казанские студенты

Считается, что питание студентов не отличается широким разнообразием и сбалансированным рационом. Так ли это, выяснили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка». Они изучили данные о заказах по адресам студенческих общежитий крупнейших вузов и узнали, что едят учащиеся в перерывах между получением новых знаний.

В ходе исследования были проанализированы заказы с доставкой в общежития крупнейших учебных заведений Казани, Москвы и Подмосковья, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Выяснилось, что чаще всего студенты заказывают с доставкой молочные продукты — на эту категорию пришлось 20% всех заказанных товаров, далее следуют овощи и фрукты (19%) и бакалея (13%).

Рейтинг популярных у студентов фруктов почти во всех исследуемых городах возглавили бананы и мандарины, при этом доля бананов во фруктовой корзине студентов составила более 60%. Студенты из Москвы и области, а также из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода чаще заказывают картофель, предпочитая его другим овощам.

В санкт-петербургских общежитиях самым востребованным продуктом стал московский нарезной батон — почти каждый десятый заказ содержал эту позицию. А в Новосибирске студенты часто и сразу большими порциями заказывают диетический вариант куриных грудок — без кожи: за исследуемый период каждая вторая упаковка покупалась именно здесь.

Хотя, вопреки стереотипам, в основном студенты заказывают здоровые продукты для самостоятельного приготовления, категория готовой еды также пользуется популярностью. Среди готовых блюд студенты чаще всего заказывают салаты — в 30% случаев, а самым популярным стал салат «Цезарь». Далее следуют паста, лапша или макароны — 12% заказов, и замыкают тройку лидеров супы — их предпочитают в 11% случаев. Любимой пастой студентов оказалась карбонара, а любимым супом — борщ. Среди прочей готовой еды пользовались популярностью котлеты, блюда из курицы, сырники, плов, а также сэндвичи и роллы.

Любят студенты и снеки: в заказах преобладают печенье и шоколад, а чипсы покупают с доставкой чаще, чем сухарики.

Из напитков в Екатеринбурге предпочитают покупать онлайн минеральную воду, а в Казани — сладкую газировку. Студенты из Москвы, Московской области и Нижнего Новгорода чаще всего заказывают в общежития питьевую воду в пятилитровых бутылях. Любопытно, что во время подготовки к экзаменам и сдачи экзаменов наблюдается резкий всплеск заказов энергетиков: в период зимней сессии напитки с кофеином заказывают 24% студентов, а летом — 18%.