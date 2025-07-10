Молочные и пастельные оттенки признаны самыми модными летом 2025 года

Летний сезон 2025 года обещает стать особенно мягким и утонченным в цветовой палитре. По словам стилиста и дизайнера аксессуаров Анны Скороходовой, в моде не кричащие тона, а нежные, будто разбавленные оттенки — от сливочного и карамельного до пастельно-зелёного и пепельно-серого.

В интервью «Радио 1» эксперт подчеркнула: нынешним летом на первый план выходят молочные и пастельные оттенки, создающие ощущение лёгкости и визуального комфорта. Одним из ключевых цветов сезона становится оранжевый — он фактически вытеснил классический красный, сохранив при этом его энергию и экспрессию. Его можно носить как в чистом виде, так и в комбинации с другими базовыми тонами.

Цвет мокрого асфальта, по словам Скороходовой, также завоевал популярность: он универсален и отлично сочетается с насыщенными и светлыми оттенками, включая нежно-голубой и молочный. Из зелёной палитры на пике — хаки, травяной и светло-зелёный. Но здесь важно помнить: такие тона могут подчёркивать следы усталости на лице, если неправильно подобрать остальной образ.

В качестве альтернативы шоколадному стилист предложила мягкий карамельно-коричневый — он подходит практически для любого повода, будь то деловая встреча или отпуск на море. Эффектно смотрится этот цвет в монохромных образах.

Нежно-голубой и бледно-розовый остаются в тренде, особенно если выбирать максимально светлые версии этих оттенков. Они смотрятся элегантно, но при этом могут визуально «гасить» яркость образа — и это нужно учитывать.

Отдельного внимания заслуживает цвет сливочного масла: он напоминает бежевый, но отличается большей теплотой. Особенно хорошо смотрится на фоне лёгкого загара и гармонирует с одеждой из натуральных тканей — льна, хлопка и вискозы.

Стилист Скороходова также отметила, что стоит обратить внимание на сиреневые и лаймовые оттенки.