Молочную продукцию для соцучреждений на 498 млн рублей закупят в Татарстане

Госкомитет РТ по закупкам разместил в единой информационной системе шесть централизованных закупок на поставку молока и молочной продукции для социально значимых учреждений республики в 2026 году. Общий объем финансирования превышает 498 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно условиям контрактов, поставщики, победившие в электронных аукционах, обеспечат поставку следующих объемов продукции:

молока – 1,2 млн кг по цене 96,6 руб. за кг;

кефира – 256,9 тыс. кг по цене 121,09 руб. за кг;

ряженки – 250,9 тыс. кг по цене 127,04 руб. за кг;

творога – 135,9 тыс. кг по цене 516,7 руб. за кг;

сливочного масла – 135,9 тыс. кг по цене 1 262,62 руб. за кг;

сметаны – 66,6 тыс. кг по цене 273,16 руб. за кг;

полутвердых сыров – 64 тыс. кг по цене 904,87 руб. за кг.

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что централизованные закупки, по оценке ведомства, позволяют одновременно снижать бюджетные расходы за счет крупных поставок и обеспечивать единые стандарты качества молочной продукции во всех социальных учреждениях.

Он подчеркнул, что именно качество этих продуктов напрямую связано с благополучием населения.

Молочная продукция будет направлена в сотни учреждений – школы, детские сады, колледжи, учреждения здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и другие. Поставки запланированы на период с 1 января по 31 декабря 2026 года.