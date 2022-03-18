«Молочной продукцией и молоком Татарстан себя обеспечивал и будет обеспечивать»

В Татарстане растет производства молока и его переработка. Республика способна обеспечить молочной продукцией не только себя, но и поставлять ее на экспорт – уже налажены каналы поставок в страны Азии и Латинской Америки. О том, как работает молокоперерабатывающая отрасль в республике, – в репортаже «Татар-информа».

По словам первого замглавы Минсельхозпрода РТ Наиля Залакова, Татарстан каждый год производит около 2 млн тонн молока – это самый большой объем в России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Однозначно для системообразующих предприятий будет поддержка»

По словам первого замглавы Минсельхозпрода РТ Наиля Залакова, Татарстан каждый год производит около 2 млн тонн молока – это самый большой объем в России. Темпы только растут, как и переработка молока в республике.

«Молочной продукцией и молоком республика себя обеспечивала и будет обеспечивать. На сегодняшний день темп производства молока не снижается. Плановый показатель по продуктивности по молочному производству в этом году увеличен на 3%. Поэтому никаких предпосылок, что молоко может закончиться, на сегодняшний день нет», – сообщил «Татар-информу» Залаков.

По его словам, в случае необходимости системообразующие предприятия смогут получить поддержку. «Однозначно для системообразующих предприятий будет поддержка. Сейчас она просчитывается. Мы эту информацию ждем от федерального центра», – сказал он.

Наиль Залаков: «Молочной продукцией и молоком республика себя обеспечивала и будет обеспечивать. На сегодняшний день темп производства молока не снижается» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казанский молкомбинат две трети молока приобретает у местных производителей

Один из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий в Татарстане – Казанский молочный комбинат (КМК). Удмуртские предприниматели – «Комос групп» – купили несколько лет назад предприятие, которое ранее входило в созвездие обанкротившегося холдинга «ВАМИН».

В настоящий момент на заводе перерабатывается почти 600 тонн в сутки. В том числе 400 тонн приобретается у региональных поставщиков – как крупных хозяйств, так и мелких. Мощности предприятия существенно больше – 850 тонн молока в сутки, и в случае необходимости комбинат готов их все задействовать.

«Сейчас большая часть молока, которая поступает на переработку, – республиканское молоко. В сутки завод перерабатывает 600 тонн, из них 200 тонн приобретается у Удмуртии, Кировской и Ульяновской областей», – сообщил управляющий директор КМК Дмитрий Юрченко.

В настоящий момент на Казанском молочном комбинате перерабатывается почти 600 тонн молока в сутки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если республиканские производители предложат больше молока, КМК готов закупать еще больше.

«Мы работаем со многими дистрибьюторами и федеральным ритейлом, все отгрузки у нас ритмичны»

Юрченко отметил, что текущая ситуация в экономике никак не отражается на деятельности предприятия. В планах компании – наращивать производство.

«В целом у нас ритмичное производство. Каких-то всплесков нет. Мы не заметили того, чтобы был какой-то спад или рост спроса. Для нас все идет в нормальном, стандартном режиме. У нас есть свои склады. Мы работаем со многими дистрибьюторами и федеральным ритейлом, все отгрузки у нас ритмичны», – сказал он.

Директор добавил, что дефицит молочной продукции на прилавках магазинов является надуманным. Поскольку стратегические партнеры компании и поставщики подтверждают продолжение совместной работы.

«Дефицит молочной продукции на прилавках магазинов является надуманным. Поскольку стратегические партнеры компании и поставщики подтверждают продолжение совместной работы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Напрямую из-за границы нам уже ничего не завозится. Все контракты у нас с российскими представителями и изготовителями. Есть часть партнеров, которые имеют импортные поставки запчастей, комплектующих, но они ищут новые логистические цепочки, чтобы сохранить доставку. Помимо этого, все партнерские отношения, которые есть, не разорваны и в рамках санкций не остановлены», – уточнил управляющий директор.

«Если появится возможность, мы будем прорабатывать перспективное направление – Китай»

Дмитрий Юрченко отметил, что на предприятии нет и дефицита упаковки. А на случай возникновения проблем предприятие прорабатывает альтернативные варианты.

«Я не думаю, что “Тетра Пак” уйдет. У холдинга длительные отношения с компанией. Они подтверждают, что уходить не будут, потому что у них большой рынок для бизнеса. В рамках сервисного обслуживания мы не беспокоимся, потому что в России есть сильная команда. В рамках поставки запчастей может быть пересмотрена логистика. К примеру, в качестве альтернатив есть ряд заводов, которые обеспечат тетрапакеты из Турции. С ней в поставках проблем нет. Я думаю, что сбоев не будет», – заверил он.

Дмитрий Юрченко: «Если появится возможность, мы будем прорабатывать перспективное направление – Китай. Он очень сильно продвинулся в производстве стерильной упаковки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, в случае появления угрозы предприятие начнет заказывать продукцию у Китая. «Если появится возможность, мы будем прорабатывать перспективное направление – Китай. Он очень сильно продвинулся в производстве стерильной упаковки», – заметил он.

Молочной продукции хватит и для местного рынка, и для ОАЭ

Предприятие не только с лихвой обеспечивает рынок республики молочной продукцией, объемы такие, что поставки идут даже на экспорт.

«Мы уже около двух лет экспортируем продукцию. В прошлом году отгрузили на экспорт более 100 тонн. Мы экспортируем, в частности, ультрапастеризованное молоко, сыворотку, мороженое», – поделился Юрский.

На сегодня продукция комбината аккредитована в странах Латинской Америки, Северной Америки, Европы, странах Азии, Ближнего Востока.

На сегодня продукция комбината аккредитована в странах Латинской Америки, Северной Америки, Европы, странах Азии, Ближнего Востока Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас экспортные возможности достаточно большие. У нас аккредитация в более чем 10 странах – Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Арабских Эмиратах, Сингапуре, Китае. Мы охватываем все страны азиатского региона. Также у холдинга есть аккредитация на поставку в страны Латинской и Северной Америки. В ближайшее время мы отгрузим первую партию в ОАЭ», – сообщил Юрченко.

«В Татарстане мы рассматриваем возможность производства мягких сыров»

Развитие КМК продолжается – на предприятии еще в 2017 году стартовал инвестиционный проект. Общий объем инвестиций – 3,7 млрд рублей, из них на первый этап было выделено 1,6 млрд, на второй – 1,3, на третий – 0,8 млрд рублей.

К настоящему времени завершен второй этап реконструкции, который позволил увеличить мощность комбината по переработке молока с 500 до 850 тонн в сутки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К настоящему времени завершен второй этап реконструкции, который позволил увеличить мощность комбината по переработке молока с 500 до 850 тонн в сутки. В октябре 2020 года в работу была запущена стаканчиковая линия, где изготавливают молочные продукты, йогурты, пудинги и сметану.

Реконструкция третьего этапа запланирована в ближайшие три года. Согласно проекту, в Казани, на площадке КМК, может появиться завод по производству мягких сыров. «Проект по сырам – стратегическая перспектива. В Татарстане мы рассматриваем возможность производства мягких сыров. Сейчас это прорабатывается концепция проекта», – сказал Юрченко.

После завершения инвестиционного проекта количество рабочих мест на КМК вырастет с 750 до 1000 человек.