Молочная компания из Татарстана выплатила 4 млн долгов по зарплате

В Татарстане ООО «Милквиль» погасило долг по зарплате на общую сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве отметили, что «продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. В ходе проведенной работы погашена задолженность по заработной плате на предприятии Азнакаевского района».

Заработанные ими средства, в общей сложности 4 млн 191,4 тыс. рублей, получили 109 работников. Также частично погашена задолженность по заработной плате в ООО «Металлстальконструкции» Нижнекамского района. Один работник получил 112,2 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после вмешательства надзорного ведомства руководство ООО «Милквиль» частично погасило долг по зарплате перед работниками, выплатив 121 сотруднику 4 млн рублей.