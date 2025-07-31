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Общество 31 июля 2025 11:26

Молочная ферма и коневодство: альметьевские агропроекты получат поддержку на 8 млн рублей

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Два сельхозпредпринимателя из Альметьевского района стали победителями конкурсного отбора по программе «Агростартап». По итогам грантовой кампании начинающие фермеры Айдар Габрахманов и Марат Шарифуллин получат государственную поддержку на развитие своих хозяйств – в общей сложности 8 млн рублей.

Айдар Габрахманов планирует направить полученные 5 млн рублей на создание молочной фермы. В рамках проекта предусмотрено содержание 40 голов крупного рогатого скота. Хозяйство появится на базе личного подворья в районе и будет ориентировано на производство молока.

Марат Шарифуллин – еще один победитель программы. Ему присужден грант в размере 3 млн рублей. Свой проект он реализует в Старомихайловском сельском поселении. Фермер делает ставку на развитие коневодства и намерен довести поголовье лошадей до 75 голов.

Оба проекта станут вкладом в укрепление сельского хозяйства Альметьевского района и развитие аграрной инфраструктуры на местах.

Фото: пресс-служба Альметьевского района.

#альметьевский район
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