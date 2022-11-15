«Молитва не остановится»: на ремонт мечети в РТ, где рухнул минарет, уйдет около двух лет

На восстановление мечети в татарстанской деревне Айбаш, где два дня назад из-за порывов ветра рухнул минарет, предварительно, уйдет порядка двух лет. Большая часть объекта находится в аварийном состоянии. Так, здесь требуется полная замена крыши, заново нужно собрать и сам минарет. Об этом во время совещания на объекте сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«На объекты деревянного зодчества очень сильно влияют время и стихия. Данная мечеть нуждалась в противоаварийных и реставрационных работах. Мы законсервируем от осадков минаретную часть, сделаем повторные исследования. Необходимо будет вскрывать обшивку, потому что мы видим много аварийных деревянных венцов, которые нуждаются в замене. Через две недели будет полное понимание масштаба работ и дорожная карта. Из того, что я увидел сегодня, – крыша и кровля полностью под замену, а весь минарет придется собрать заново. С учетом масштаба мечети за год мы ее точно не успеем отреставрировать. Я думаю, уйдет до двух лет. Сейчас мы продумываем решение для прихожан. Но молитва в этой деревне точно не остановится», – поделился Гущин.

Он подчеркнул, что мечеть является уникальным памятником деревянного зодчества, построенным еще в XIX веке. Ремонт в последний раз проводился здесь в 1998 году – меняли крышу. Что касается суммы, то ее определят через две недели, после того как проанализируют полный фронт работ. При этом государственное это будет финансирование или общественное, еще не решено.

Летом для прихожан организуют утепленный вагончик или шатер, однако местный хазрат Дамир Хабибуллин готов читать молитвы и у себя дома.

«Я готов пригласить прихожан к себе домой. Самое главное – не переставать молиться. Когда я был ребенком, у нас всегда читали дома. Намаз мы не будем останавливать ни в коем случае, потому что мы перед Аллахом мы в ответе. Это наша обязанность. Для него не бывает причин», – заявил хазрат.

По его словам, в будние дни на намаз, как правило, приходят пять человек, а по пятницам бывает до 15.

Процесс консервации мечети уже начали: во время совещания подъехал автокран, и специалисты приступили к установке защиты для минаретной части, чтобы туда не попал снег. Вскоре объект закроют для исследований и реконструкции.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»