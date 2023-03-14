«Молилась и увидела – она мироточит»: Казанский собор принял чудотворный образ Богоматери

В Казань на два дня привезли чудотворную и мироточащую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском Богородицком мужском монастыре митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретил чудотворную и мироточащую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец».

История образа началась в 1999 году. 2 мая девочка Настя, воспитанница воскресной школы, вместе с мамой Маргаритой Воробьевой побывали на прославлении Матроны Московской. Там им дали иконку святой. По дороге домой они увидели на иконке капельки – подумали, что случайность. Поставили дома в молитвенный угол и забыли об этом случае. В этот же день Настя, гуляя с подругой, заприметила в церковной лавке необычную икону – попросила отложить и на следующий день попросила у мамы 25 рублей. Образ девочка освятила на мощах Матроны Московской и отправилась домой, а ночью проснулась от сильного благоухания. На иконе она снова увидела капельки.

Мама с дочкой рассказали о чуде священнослужителю. Икону стали брать на богослужения в храмы, а позже она стала ездить по миру. Удивительно, что этот образ Богородицы «Умягчение злых сердец» не был древним изображением, его напечатали на предприятии «Софрино».

Встретили икону в торжественной обстановке у входа в собор Казанской иконы Божией Матери Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мироточит перед молящимися и кровоточит накануне трагедий

Со временем стали появились свидетельства о чудесах, происходящих от иконы. 12 августа 2000 года, в день трагедии на атомном подводном крейсере «Курск», на образе появились кровоподтёки. Капли крови проявлялись на иконе и в преддверии других трагических событий.

Икона мироточит беспрерывно, постоянно. Говорят, что количество исходящего от нее мира зависит от количества молящихся в храме – иногда с нее буквально льется чудотворная вода. Тогда образ поднимают вверх, и верующие проходят под ней, окропляясь миром.

Замироточил образ и сегодня. Встретили икону в торжественной обстановке у входа в собор Казанской иконы Божией Матери.

Митрополит Кирилл: «Для нас очень важно, чтобы этот образ святой Богородицы принес нам утешение, силу духа, укрепил нас» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Очень важно, чтобы этот образ святой Богородицы принес нам утешение»

Сейчас вместе с иконой путешествует супруг Маргариты Воробьевой Сергей Фомин. Он объездил уже практически все континенты и сегодня приехал в Казань. Встретили икону Богородицы с молитвами, в сопровождении хора Казанской епархии. В храме икону уже ожидали верующие – порядка трех сотен человек пришли сегодня приложиться к чудотворному образу.

Когда икону занесли в собор, началась красивая служба – верующие вставали на колени перед образом и пели вместе с церковным хором. В завершение службы митрополит выступил с обращением к прихожанам.

«Сегодня день преподобной мученицы Евдокии. Этот день ознаменован для нас прибытием в наш город буквально на некоторое время, на эти малые два дня, чудотворного образа Божией Матери. Икона, отпечатанная на церковном заводе “Софрино”, прославилась тем, что стала обильно мироточить. Особенно это стало проявляться в дни особых смятений и скорбей. Эти скорби сегодня вошли в нашу жизнь. Для нас очень важно, чтобы этот образ святой Богородицы принес нам утешение, силу духа, укрепил нас и дал нам возможность ощутить себя защищенными Богом и под заступничеством пресвятой Богородицы», – выступил владыка перед прихожанами.

Завершив свою речь, митрополит предоставил слово хранителю иконы Сергею Фомину.

Сергей Фомин: «Ее помощь распространяется не только на того, кто пришел помолиться, но и на всю нашу страну и нашу Церковь» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда началась специальная военная операция, икона кровоточила

«Дорогой владыка, спасибо вам за благословление, за приглашение в вашу епархию. Это действительно удивительный образ. Несмотря на то что ему всего 24 года, он уже прославился многими чудесами. Икона побывала в Австралии, Европе, Америке и на святой горе Афон в разных монастырях. Ее помощь распространяется не только на того, кто пришел помолиться, но и на всю нашу страну и нашу Церковь», – рассказал Сергей Фомин.

Хранитель иконы стал рассказывать о чудесных событиях, связанных с образом Богородицы. Мироточила она в день избрания Патриарха Кирилла, и в день, когда ее внесли в Главный храм Вооруженных Сил.

«С началом специальной военной операции мы старались не оставаться равнодушными и помогать нашим воинам. Мы начали путешествие с Главного храма Вооруженных Сил, тогда было Прощеное воскресенье, 6 марта, по иконе потекли струйки красного цвета», – вспоминает Сергей.

Побывала икона и на Донбассе, привозили ее для молитвы военным и мирным жителям. Также приложиться к образу могли раненые в военных госпиталях, рассказал Сергей.

«Много храмов построено в честь этого образа, в том числе и за пределами нашей страны. Несколько храмов было построено в России, первый храм – в колонии для девочек в Рязанской области, где побывал образ», – рассказывает хранитель иконы.

С собой в кругосветное путешествие на паруснике «Седов» образ Царицы Небесной брали мореплаватели. После этого на судне появился корабельный храм. Так складывается, что там, где побывала икона, появляются храмы.

«Много-много было чудес. И я надеюсь, что каждому, кто сюда придет помолиться, по его молитвам будет оказана помощь», – заключил он.

Количество исходящего от иконы мира зависит от количества молящихся в храме – иногда с нее буквально льется чудотворная вода Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я молилась об исцелении и заметила маленькие капельки на иконочке»

Завершив свою речь, хранитель образа передал миро с иконы владыке. После этого верующие смогли приложиться к образу. Те, кто сделал это первыми, рассказывали, что заметили, как икона начала мироточить.

«Я помолилась об исцелении и заметила маленькие капельки на иконочке. Они так благоухали – я даже не могу ни с чем сравнить этот запах! Образ этот мне давно знаком, у меня, моих знакомых дома стоят такие иконы, очень помогает», – рассказала прихожанка храма Лидия.

Другая прихожанка рассказала, что аромат, исходящий от иконы, похож на цветочный и одновременно на травяной.

«Дома у меня стоит такая же маленькая иконочка. Она олицетворяет страдания Богородицы, когда умирал ее сын Иисус Христос. Все эти стрелы передают ее боль», – рассказала Татьяна и даже расплакалась от переполняющих ее эмоций.

Верующие не могли сдержать переполняющих их эмоций Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Образ Богоматери «Умягчение злых сердец» очень похож на другую икону – «Семистрельная», отличие в том, что стрелы изображены не только по бокам, но и снизу. Стрелы эти символизируют боль Богородицы во время земной жизни.

«Я люблю и почитаю Божию Матерь. Про этот образ я знаю уже несколько лет. Мне рассказала о нем моя подруга из Мурманска, когда его привозили к ним в храм. Он помог и ей, и другим братьям и сестрам. У настоятеля того храма долгое время не было детей, и вот как образ приехал, матушка забеременела. Сейчас у них двое детей», – поделилась Ирина.

Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» будет находиться в Казанском Богородицком мужском монастыре два дня – сегодня и завтра. Храм в эти дни будет открыт с восьми утра до семи вечера. Все это время перед иконой будут регулярно совершаться молебны Царице Небесной.

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» будет находиться в Казани сегодня и завтра. Храм в эти дни будет открыт с восьми утра до семи вечера Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В собор Казанской иконы Божией Матери приедут представители духовенства их разных храмов республики.

Сегодня перед образом помолятся священнослужители храма Серафима Саровского, Кизического монастыря, Никольского кафедрального собора, храма священномученика Кирилла. 15 марта – духовенство Успенского храма поселка Дербышки, храма Рождества Христова города Казани, Казанско-Богородицкого монастыря и храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Сегодня глава Татарстанской митрополии совершит в Казанском соборе всенощное бдение, а утром 15 марта возглавит Литургию Преждеосвященных Даров. Начало богослужений в 17.00 и утром в 9.00.