Молекулярный биолог назвал препараты, которые могут в будущем заменить антибиотики

На сегодня антибиотики нередко оказываются неэффективны против некоторых инфекций. В перспективе их могут заменить вирусы бактерий — бактериофаги, считает вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ранее авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet заявили о том, что устойчивость вирусов к антибиотикам является одной из главных причин смертности от инфекций.

По мнению Нетесова, для борьбы с таким явлением, как антибиотикорезистентность, необходимо четко контролировать назначение антибиотиков пациентам, а ученым следует разрабатывать новые препараты.

«Сейчас во всем мире стоит вопрос, чтобы, во-первых, разрабатывать новые антибиотики и, во-вторых, исключить их бесконтрольное, безрецептурное применение, потому что как раз широкое применение антибиотиков при каждом случае приводит к возникновению устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий, которые поражают человека. Иначе мы останемся беззащитными», — сказал эксперт.

Он также отметил, что инфекции медленнее вырабатывают устойчивость к бактериофагам и эти препараты необходимо развивать и производить в большем количестве.

«Это, например, вирусы бактерий — бактериофаги. Они пока применяются в очень ограниченном количестве, но сейчас их производят, например, в Уфе, на заводе при одном из институтов. К бактериофагам (у бактерий, — ред.) устойчивость возникает очень медленно, поэтому эту группу препаратов надо развивать», — объяснил молекулярный биолог.