«Молдовагаз» авансом расплатился с «Газпромом» за декабрь

Компания «Молдовагаз» выплатила ПАО «Газпром» аванс за газ за декабрь. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава молдавской компании Вадим Чебан заявил, что «Молдовагаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за ноябрь, но до 20 декабря нужно оплатить еще и половину стоимости природного газа, потребленного в этом месяце.

«Газпром» и «Молдовагаз» 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет.

Однако в ноябре у Молдовы возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, и ей понадобилась отсрочка.

Власти восточноевропейской страны внесли срочные поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 млн долларов за газ, полученный в октябре и ноябре.

При этом представитель «Газпрома» Сергей Куприянов тогда заметил, что в будущем задержка платежей может повториться.