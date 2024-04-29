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Политика 29 апреля 2024 19:48

Молдавские суды отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

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Суды в Молдавии начали отменять административные протоколы за ношение георгиевской ленты. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, одновременно с этим глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану обратился к жителям с рекомендацией отказаться от ношения георгиевских лент. Полицейские же грозят населению штрафами за демонстрацию «символа агрессии».

По словам Петровича, заявления Чернэцуану на фоне решений судов выглядят как «упорство умалишенного».

«Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным», — отметил автор сообщения.

Запрет на ношение георгиевской ленты начал действовать в Молдавии с апреля 2023 года. Кроме того, наказание грозит и за символы V и Z.

#молдавия #Георгиевская лента
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