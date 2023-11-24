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Молдавия присоединилась к санкциям Совета ЕС против России
Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям Совета Евросоюза против России. Об этом говорится в указе, подписанном вице-премьером — главой МИД страны Николаем Попеску.
Молдавия приняла это решение после призыва Брюсселя и в связи с началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
Ограничения, к которым присоединился Кишинев, введены против порядка 1,8 тыс. физлиц и юрлиц из России. Санкции предусматривают заморозку активов, ограничение доступа в страну, запрет на предоставление финансовых средств.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает этот шаг Молдавии как враждебный.
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