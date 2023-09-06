Молдавия после аудита согласилась выплатить «Газпрому» лишь 8,6 млн долларов долга

Фото: © «Татар-информ»

Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед Газпромом» намерены выплатить 8,6 млн из 709 млн долларов, а остальную сумму оспорить в суде. Об этом передает РИА Новости.

«Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания „Газпрома“ „Молдовагаз“ выплатила на данном этапе 8,6 млн долларов и инициировала серию претензий финансового характера», — заявил глава Минэнергетики республики Виктор Парликов.

Он добавил, что предложение было направлено «Газпрому», и уточнил, что результаты отчета должен одобрить наблюдательный совет «Молдовагаза». По словам министра, ни молдавская, ни российская компания не смогли документально подтвердить 276 млн из озвученной суммы долга — аудиторы запросили подтверждающие документы, однако не получили их.

«Это не значит, что долга не существует, но они основывались на той информации, которая у них была», — добавил Парликов.

Еще 400 млн долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности, продолжил молдавский чиновник.

В российской компании ранее заявляли, что она оставляет за собой право полностью прекратить газовые поставки в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение на условиях, выгодных для Кишинева, но с обязательным проведением аудита было подписано в 2022 году.