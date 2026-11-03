Молчание Валиевой, мешок картошки и Загитова, турне Трусовой: обзор «фигурки»

После того, как ISU зажёг «зеленый свет» для российских спортсменов, следить за фигурным катанием в нашей стране стало еще интереснее. Вот и минувший уикенд не оставил нас без тем - есть о чем посудачить и кого обсудить. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





социальные сети Алины Загитовой

Фотосессия Загитовой, приковывающая взгляд

Думаю, мало кто будет отрицать, что самой медийной персоной нашего фигурного катания, даже несмотря на возвращение международной арены остается Алина Загитова. Ее слова и действия разлетаются на инфоповоды - спорит ли она с Губерниевым, говорит ли про «безызбежность» или ведет «Ледниковый период». Все это вызывает безудержные споры, а соответственно, играет на имидж и узнаваемость олимпийской чемпионки.

Но есть у девушки любимое занятие - появляться перед камерами. В частности, в блоге Первого канала на этапах Гран-при. Если помните, неделю назад она уже классически была в родной для нее Казани. А в эти выходные успела слетать в образовательный и культурный центр Восточной Сибири - Красноярск. Где, собственно, и прошел очередной этап отечественного Гран-при.

Она провела его как и всегда активно - снимала блог, показывала нам арену в кружочках. А еще успела сходить и потренироваться в зале с другой олимпийской чемпионкой, только 2022 года - Анной Щербаковой. А накануне, Алина вернулась в Москву. Причем, судя по социальным сетям экс-фигуристки, вернулась с новой фотосессией. Правда, выложила всего четыре фотографии, сопроводив их простым, но понятным: «Спасибо всем, кто смотрел Гран-при вместе с нами».

Ну и как вы понимаете, где есть Загитова, там есть всегда реакция людей. Мы зашли в комментарии этого поста. Там были милые реакции - например, хвалили ее белый жакет и влоги. Были забавные: «на тебя хоть мешок картошки одень, все равно красивая».

Алина Загитова Фото: социальные сети Алины Загитовой

Но бесспорно одно - Алина Загитова никого не оставляет равнодушным. Тут важно отметить и вот что - до недавнего времени мы воспринимали ее, как человека, достигшего многого в карьере, но абсолютно не знавшего как ставить себя в жизни после спорта. Но Загитова училась, показывала характер, злилась. Прошло время - и сейчас перлов с ней стало меньше. Хотя, она такой человек, что создает их на ровном месте. Так что нам лучше в любой момент быть к этому готовыми.

Трусову ждут Китай и США

А вот другая прима отечественной «фигурки» - призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова, кажется, берет от своего возвращения в большой спорт не просто максимум, а вообще все. Она настолько в мире всех покорила, что ей сначала выписали приглашение на Гран-при в Китай, а потом и в Америку.

«Мы получили приглашение на Александру Трусову для участия в Гран-при США. Ее маршрут для участия в Китае и Америке определен, все в порядке. Также получили приглашение для участия в Гран-при в Финляндии для Евгения Семененко. Желаем нашим фигуристам спортивной удачи на этих турнирах», — сказал генеральный секретарь ФФККР Александр Коган ТАСС.

Александра Трусова с сыном и мужем Фото: социальные сети Александры Трусовой

Отметим, что это не перый раз, когда фигуристка выступит за океаном. Такое уже было в 2021 году. И вот как сама Саша вспоминает тебе события спустя пять лет:

«Казалось бы, воспоминания должны быть не лучшими: сломанная нога, из-за которой я чуть не снялась, отъезд Сергея Викторовича, пропущенные тренировки, упрощенные программы…Но было так здорово, что вся поездка однозначно того стоила! Мы так круто провели там время, что даже уезжать не хотелось. В этот раз я еду с Мишей, и я очень хочу, чтобы он испытал те же эмоции, пусть он и вряд ли запомнит эту поездку. Ну а Ванино пожелание всех порвать, которое очень помогло мне тогда, до сих пор придаёт мне сил», — написала Трусова в своих социальных сетях.

Кстати, на том турнире Трусова стала первой. Собственно, сейчас у нее есть реальный шанс вернуться и снова выиграть. Ведь как показывает практика, эта девчонка может вообще все. Так почему бы не удивить и североамериканскую часть света.

Камила Валиевой притаилась

Знаете, если согласно мифологии, Земля стоит на трех слонах, то наше фигурное катание зиждется на трех основных медийных персонах. О двоих мы уже рассказали. Третья - без сомнения Камила Валиева. Она, как антипод и Загитовой, и Трусовой. Но при этом, с ее возвращением в спорт после допингового скандала, не сходит с новостных лент.

Камила Валиева Фото: fsrussia.ru

Правда, почему-то, в последние две недели в ее социальных сетях кромешная пустота. Ни одного поста с 16 октября. Последнее, что мы о ней слышали - она гоняла на шоу в Мексику. А потом в прессе поползли слухи, что она вроде как перешла обратно к Тутберидзе. Самое странное в этой истории, что даже Светлана Соколовская это подтверждала.

А потом бац и в СМИ пробросили информацию, что в итоге она еще не до конца у Тутуберидзе. И конца и края в этой истории нет. Остается только ждать и надеяться, что скоро сама Валиева выйдет в свет с новым заявлением. И чем черт не шутит - снова с нейтральным статусом. Ведь великие дела иногда любят тишину.