Молчание Валиевой, мешок картошки и Загитова, турне Трусовой: обзор «фигурки»
Загитова благодарит фанатов, Валиева таинственно молчит: узнали, что происходит у наших звезд фигурного катания
После того, как ISU зажёг «зеленый свет» для российских спортсменов, следить за фигурным катанием в нашей стране стало еще интереснее. Вот и минувший уикенд не оставил нас без тем - есть о чем посудачить и кого обсудить. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».
Фотосессия Загитовой, приковывающая взгляд
Думаю, мало кто будет отрицать, что самой медийной персоной нашего фигурного катания, даже несмотря на возвращение международной арены остается Алина Загитова. Ее слова и действия разлетаются на инфоповоды - спорит ли она с Губерниевым, говорит ли про «безызбежность» или ведет «Ледниковый период». Все это вызывает безудержные споры, а соответственно, играет на имидж и узнаваемость олимпийской чемпионки.
Но есть у девушки любимое занятие - появляться перед камерами. В частности, в блоге Первого канала на этапах Гран-при. Если помните, неделю назад она уже классически была в родной для нее Казани. А в эти выходные успела слетать в образовательный и культурный центр Восточной Сибири - Красноярск. Где, собственно, и прошел очередной этап отечественного Гран-при.
Она провела его как и всегда активно - снимала блог, показывала нам арену в кружочках. А еще успела сходить и потренироваться в зале с другой олимпийской чемпионкой, только 2022 года - Анной Щербаковой. А накануне, Алина вернулась в Москву. Причем, судя по социальным сетям экс-фигуристки, вернулась с новой фотосессией. Правда, выложила всего четыре фотографии, сопроводив их простым, но понятным: «Спасибо всем, кто смотрел Гран-при вместе с нами».
Ну и как вы понимаете, где есть Загитова, там есть всегда реакция людей. Мы зашли в комментарии этого поста. Там были милые реакции - например, хвалили ее белый жакет и влоги. Были забавные: «на тебя хоть мешок картошки одень, все равно красивая».
Но бесспорно одно - Алина Загитова никого не оставляет равнодушным. Тут важно отметить и вот что - до недавнего времени мы воспринимали ее, как человека, достигшего многого в карьере, но абсолютно не знавшего как ставить себя в жизни после спорта. Но Загитова училась, показывала характер, злилась. Прошло время - и сейчас перлов с ней стало меньше. Хотя, она такой человек, что создает их на ровном месте. Так что нам лучше в любой момент быть к этому готовыми.
Трусову ждут Китай и США
А вот другая прима отечественной «фигурки» - призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова, кажется, берет от своего возвращения в большой спорт не просто максимум, а вообще все. Она настолько в мире всех покорила, что ей сначала выписали приглашение на Гран-при в Китай, а потом и в Америку.
«Мы получили приглашение на Александру Трусову для участия в Гран-при США. Ее маршрут для участия в Китае и Америке определен, все в порядке. Также получили приглашение для участия в Гран-при в Финляндии для Евгения Семененко. Желаем нашим фигуристам спортивной удачи на этих турнирах», — сказал генеральный секретарь ФФККР Александр Коган ТАСС.
Отметим, что это не перый раз, когда фигуристка выступит за океаном. Такое уже было в 2021 году. И вот как сама Саша вспоминает тебе события спустя пять лет:
«Казалось бы, воспоминания должны быть не лучшими: сломанная нога, из-за которой я чуть не снялась, отъезд Сергея Викторовича, пропущенные тренировки, упрощенные программы…Но было так здорово, что вся поездка однозначно того стоила! Мы так круто провели там время, что даже уезжать не хотелось. В этот раз я еду с Мишей, и я очень хочу, чтобы он испытал те же эмоции, пусть он и вряд ли запомнит эту поездку. Ну а Ванино пожелание всех порвать, которое очень помогло мне тогда, до сих пор придаёт мне сил», — написала Трусова в своих социальных сетях.
Кстати, на том турнире Трусова стала первой. Собственно, сейчас у нее есть реальный шанс вернуться и снова выиграть. Ведь как показывает практика, эта девчонка может вообще все. Так почему бы не удивить и североамериканскую часть света.
Камила Валиевой притаилась
Знаете, если согласно мифологии, Земля стоит на трех слонах, то наше фигурное катание зиждется на трех основных медийных персонах. О двоих мы уже рассказали. Третья - без сомнения Камила Валиева. Она, как антипод и Загитовой, и Трусовой. Но при этом, с ее возвращением в спорт после допингового скандала, не сходит с новостных лент.
Правда, почему-то, в последние две недели в ее социальных сетях кромешная пустота. Ни одного поста с 16 октября. Последнее, что мы о ней слышали - она гоняла на шоу в Мексику. А потом в прессе поползли слухи, что она вроде как перешла обратно к Тутберидзе. Самое странное в этой истории, что даже Светлана Соколовская это подтверждала.
А потом бац и в СМИ пробросили информацию, что в итоге она еще не до конца у Тутуберидзе. И конца и края в этой истории нет. Остается только ждать и надеяться, что скоро сама Валиева выйдет в свет с новым заявлением. И чем черт не шутит - снова с нейтральным статусом. Ведь великие дела иногда любят тишину.