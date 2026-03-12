Мольба Перасовича: по силам ли УНИКСу побеждать весной «Зенит» и ЦСКА с текущим составом?

После победного матча с МБА-МАИ главный тренер УНИКСа Велимир Перасович (89:56) заявил, что клуб до окончания регулярного чемпионата планирует подписать еще как минимум одного игрока. Почему наставник казанцев говорит об усилении - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

После матча с МБА-МАИ Перасович вновь заговорил об усилении

Летняя селекция УНИКСа 2025 года справедливо считалась одной из сильнейших среди топ-клубов Единой лиги ВТБ. Команда подписала замечательного центрового с дальним броском - Маркуса Бингэма, толкового разыгрывающего Пэриса Ли.

Помимо всего, клуб пополнили чемпион Евролиги Дишон Пьер и тройка россиян - Руслан Абдулбасиров, Денис Захаров, Иван Белоусов. Еще по ходу сезона из Германии в УНИКС перебрался Тайрон Брюэр, уже успевший очаровать российскую публику на данк-контесте во время матча Звёзд Единой лиги ВТБ.

После 30 матчей УНИКС идет вторым в турнирной таблице чемпионата. Казанцы, как орех, раскалывают середняков и аутсайдеров чемпионата. И до поры до времени команде Велимира Перасовича не могли составить конкуренции даже «Зенит» с «Локомотивом-Кубань», испытавшие трудности на старте сезона. Лишь ЦСКА продолжал больно кусаться и доставлять головные боли хорватскому наставнику УНИКСа.

Быть может, Велимир Перасович и не говорил бы так много в последнее время об усилении , если бы «Зенит» и «Локомотив-Кубань не выправили своё положение и не подравнялись с УНИКСом. После матча с МБА-МАИ главный тренер «бело-зеленых» заявил о том, что до конца регулярного чемпионата клуб постарается подписать хотя бы одного новичка.

«Да, мы планируем подписать еще игрока. Сейчас у нас пять легионеров, по лимиту мы можем добавить еще одного. Клуб ищет усиление, но на рынке мало свободных агентов, так что еще нужно поработать» - сказал наставник казанцев.

«Зенит» обнажил проблемы короткой скамейки УНИКСа в очном противостоянии

Велимира Перасовича в минувшие выходные очень разозлило поражение от «Зенита» (75:82). Совершенно безалаберно казанцы отдали третью четверть со счетом 13:31. И во многом, это произошло из-за того, что петербуржцы серьезно добавили во второй половине матча, воспользовавшись глубокой скамейкой.

21 очко, начав в запасе, набрал Андре Роберсон. 16 очков, выйдя со скамейки, записал в свой актив Ксэвьер Мун. Прилично помогли в обороне Андрей Воронцевич и Дмитрий Узинский, тоже начинавшие в запасе.

То есть фактически «Зенит» играл против УНИКСа чуть ли не в две полноценные и конкурентоспособные пятерки. Это своеобразный тренд последних лет в европейском баскетболе. Есть примеры тренеров в Евролиге, которые так и играют по ходу матча, меняя за один раз одну пятерку игроков на пятерку других баскетболистов. Таковым является, допустим, наставник «Парижа» Франческо Табеллини.

Велимир Перасович прекрасно понимает, что текущий ростер УНИКСа весьма ограничен, несмотря на немалое количество баскетболистов. Да, есть те же Белоусов, Захаров и Абдулбасиров на скамейке. Но они совершенно не тянут уровень игры против клубов «большой четверки».

Не получается рассчитывать в полной мере на Дишона Пьера из-за его непростой травмы колена. Форвард до сих пор если и играет, то в габаритном фиксаторе. Из семи баскетболистов на скамейке главный тренер УНИКСа активно интегрирует в матч лишь трех игроков - это Лопатин, Швед и Брюэр.

Объективно, сложно доминировать над ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» обоймой в восемь человек. Конечно, можно задаться вопросом, а зачем вообще казанский клуб подписывал летом ненужных Перасовичу россиян? Неужели дело только в лимите?

Но ведь ЦСКА сумел найти место в составе тому же Александру Чадову. Посмотрите, как здорово выглядит Макар Коновалов в «Локомотиве-Кубань». Приспосабливается к высокому уровню конкуренции в «Зените» Александр Щербенев.

Лишь в УНИКСе из сезона в сезон россияне пребывают в статусе «униженных и оскорбленных». Поэтому, собственно, Перасович и говорит так много, что ему нужны еще иностранцы, чтобы противостоять лидерам Единой лиги ВТБ в плей-офф.

Какие позиции в ростере УНИКСа нуждаются в усилении?

Впрочем, как сейчас поступить президенту УНИКСа Евгению Богачеву на трансферном рынке? Качественных свободных агентов действительно мало, да и какие позиции нужно укреплять в клубе?

По нашему мнению, сейчас УНИКС находится в активном поиске легкого и тяжелого форварда. В команде все в порядке с центровыми. Пара больших Рейнольдс-Бингэм не вызывает никаких вопросов. Есть разыгрывающие Ли, Швед, Кулагин (для Дмитрия эта позиция хоть и не профильная, но Перасович капитана ставит на нее регулярно и не имеет претензий).

На позиции чистого «четвертого» номера стабильно играет лишь Андрей Лопатин и как раз-таки ему необходим сильный сменщик. Россиянин обладает хорошим дальним броском, у Лопатина есть чувство мяча, тайминга. Но он не всегда надежен в завершении. Для дальнейшего роста Андрея и конкуренции в команде необходим добротный легионер-тяжелый форвард.

Аналогичная история в УНИКСе и с легкими нападающими. Отчетливо наблюдается картина, что в отсутствие сильных сменщиков со временем регрессировал Михаил Беленицкий. Тай Брюэр лихо ворвался в Единую лигу ВТБ, но в связи с адаптацией и у него бывают не самые удачные матчи.

Дмитрия Кулагина, как мы уже сказали, Перасович в основном задействует на позиции атакующего защитника или даже разыгрывающего. Поэтому на паркете из-за своей универсальности капитан УНИКСа всегда играет много.

К слову, не исключено что на трансферном рынке казанцы ищут в том числе еще одного атакующего защитника, дабы усилить «вторую» позицию на паркете.

До конца регулярного чемпионата остается чуть больше месяца. УНИКС вот уже два сезона не может взять чемпионство, хотя предпосылки для этого есть. Менеджмент у казанцев с большими возможностями, но вот укомплектовать команду без слабых мест не получается. Из сезона в сезон УНИКС старательно латает дыры в начале весны. А иначе сложно конкурировать с мощными «Зенитом» и ЦСКА.