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Общество 14 марта 2023 17:32

Мокрый снег, сильный ветер и до +7 градусов ожидаются в Татарстане в среду

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Завтра, 15 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода с небольшим снегом и мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который может местами усилиться до 15–18 м/с.

В ночные часы температуры воздуха составят от −1 до −6 градусов, а днем поднимутся до 2–7 выше нуля.
Местами на дорогах сохранится гололедица.

#прогноз погоды #сильный ветер
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