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Мокрый снег, сильный ветер и до +7 градусов ожидаются в Татарстане в среду
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Завтра, 15 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода с небольшим снегом и мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который может местами усилиться до 15–18 м/с.
В ночные часы температуры воздуха составят от −1 до −6 градусов, а днем поднимутся до 2–7 выше нуля.
Местами на дорогах сохранится гололедица.
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