Мокрый снег, сильный ветер и до +7 градусов ожидаются в Татарстане в среду

Завтра, 15 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода с небольшим снегом и мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который может местами усилиться до 15–18 м/с.

В ночные часы температуры воздуха составят от −1 до −6 градусов, а днем поднимутся до 2–7 выше нуля.

Местами на дорогах сохранится гололедица.