Общество 12 февраля 2026 13:32

Мокрый снег и метель ожидаются в Татарстане в ближайшие сутки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

13 февраля на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и днем синоптики прогнозируют метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а также сильный ветер порывами до 17–22 м/с (в Казани до 20 м/с).

Утром и днем ожидаются сильный и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица и снежная каша.

Пешеходам и водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

#погода в татарстане #гидрометцентр рт #метель #мокрый снег
