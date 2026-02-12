Мокрый снег и метель ожидаются в Татарстане в ближайшие сутки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

13 февраля на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и днем синоптики прогнозируют метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а также сильный ветер порывами до 17–22 м/с (в Казани до 20 м/с).

Утром и днем ожидаются сильный и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица и снежная каша.

Пешеходам и водителям рекомендуется соблюдать осторожность.