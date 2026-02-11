news_header_top
Экономика 11 февраля 2026 13:22

Ледяные дожди придут в Татарстан в ближайшие выходные – синоптик

В Татарстане с ближайшей пятницы ожидается значительное потепление до 0 градусов, а также мокрый снег и возможные ледяные дожди. Таким прогнозом с «Татар-информом» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Морозы сменятся оттепелью, такие первые позывы к весне», – заявил синоптик.

По его словам, помимо ледяных дождей и мокрого снега в республике ожидается достаточно сильный ветер. При этом оттепель не продлится долго, и уже к середине следующей недели температура вновь опустится до -14 градусов.

#погода #Татарстан #прогноз
