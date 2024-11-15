Мокрый снег и гололед: какая погода ждет жителей Татарстана в пятницу

В пятницу, 15 ноября, в Татарстане ожидается мокрый снег. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, также на дорогах местами возможна гололедица.

Днем температура будет колебаться от -1 до +2 градусов. Скорость ветра в этот день составит 6-11 метров в секунду, но местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

По предварительному прогнозу, в субботу, 16 ноября, в республике также пройдет мокрый снег. А столбики термометров будут показывать до -1..+2 градусов в дневное время.

В воскресенье, 17 ноября, температура в РТ составит от 0 до +4 градусов, но снова пройдет небольшой снег с дождем.