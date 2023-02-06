«Мокрая обувь или жизнь»: Магдеев отреагировал на жалобы об обильных реагентах в Челнах

Использование реагентов позволяет снизить число травм и ДТП в Набережных Челнах. В этой ситуации выбор стоит между мокрой обувью и жизнью человека, заметил на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев, комментируя жалобы челнинцев в соцсетях.

Замруководителя исполкома Илья Зуев доложил, что пролив жидким реагентом выполняется в ежедневном режиме.

«Да, есть некоторое негодование насчет того, что на дорогах постоянно сыро. Но это безопасно, количество ДТП уменьшается, поэтому результат этой работы есть. Да, снег, может быть, нечистый, но зато меньше ДТП и меньше людей пострадало, а это важнее всего остального», — отметил он.

Магдеев заметил, что сегодня с 6 утра дорога была сухая, очищенная. Однако есть такие моменты, когда нужна работа с реагентами, несмотря на то, что это существенные затраты городского бюджета. Где нет такой необходимости — реагенты не применяют.

«Да, такое было, но мы понимаем, это и в других больших и малых городах применяется. В первую очередь, это для того, чтобы не было наледи, происшествий и трупов. Что важнее? Мокрая обувь и автомобиль или жизнь и здоровье ребенка и взрослого человека? Положить нужно на чашу весов — из двух зол выбрать меньшее. Обработка дороги — это меньшее зло, чем жизнь. Ее ничем не вернешь. В прошлом году в ДТП погибло 11 человек», — заключил градоначальник.