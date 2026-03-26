МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить трансгендерам* участие в женских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает ТАСС.

Согласно заявлению, право выступать в женской категории на Олимпийских играх и других соревнованиях под эгидой МОК теперь предоставляется исключительно «биологическим женщинам», что определяется на основании теста на наличие гена SRY.

В МОК подчеркнули, что новая политика основана на фактических данных и экспертных оценках и направлена на «обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин». Нововведения вступят в силу с Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

При этом уточняется, что правило не имеет обратной силы и не распространяется на любительские и рекреационные спортивные программы.

*движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено