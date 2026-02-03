news_header_top
3 февраля 2026 15:11

МОК включил российскую пару фигуристов в ролик об олимпийском наследии

Фото: PR-агентство «Бедуш и Маренникова»

Международный олимпийский комитет (МОК) в видеосюжете, посвященном наследию Олимпиады в Италии, показал российский дуэт фигуристов: Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина. Короткометражный фильм был показан во время сессии МОК в Милане перед стартом ОИ-2026.

Видео демонстрировало выступления всех известных участников второй Олимпиады в Италии, которая проходила в Турине в 2006 году. В сюжет видеофильма попала и российская пара фигуристов Тотьмянина и Маринин, выигравшие в тот год «золото» в парном катании.

Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут в двух городах Италии, Милане и в Кортине‑д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. В данных соревнованиях 13 российских спортсменов примут участие в нейтральном статусе.

#фигурное катание #международный олимпийский комитет
