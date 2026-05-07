7 мая 2026

МОК рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов

Фото: Wikipedia.org

Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов, включая командные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Исполнительный совет МОК отменил свои прежние рекомендации от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года в отношении Беларуси. Теперь федерациям и организаторам турниров больше не рекомендуют вводить какие-либо ограничения на участие белорусских атлетов и команд.

Ранее МОК также сохранил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России, отметив, что ситуация с ОКР отличается от ситуации с Беларусью, которая соблюдает Олимпийскую хартию и остается действующим членом МОК.

#международный олимпийский комитет #Белоруссия #Беларусь
