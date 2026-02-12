news_header_top
МОК раскрыл детали компромисса с Гераскевичем перед дисквалификацией на Олимпиаде

Фото: социальные сети

Международный олимпийский комитет выступил с официальным разъяснением ситуации вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который был лишен аккредитации на Играх в Милане. В МОК подчеркнули, что предлагали спортсмену несколько вариантов, позволяющих почтить память погибших соотечественников без нарушения правил.

«МОК был очень заинтересован в участии Гераскевича в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ к его желанию почтить память своих соотечественников-спортсменов, погибших на Украине», — говорится в заявлении пресс-службы комитета.

Ключевой претензией стала не символика сама по себе, а место ее демонстрации. Гераскевич выходил на старт в шлеме с изображениями погибших украинских атлетов, несмотря на неоднократные предупреждения. В МОК подчеркнули: «Суть этого случая не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить».

В качестве компромисса спортсмену разрешали использовать этот шлем на всех тренировочных заездах, а также демонстрировать его сразу после финиша, проходя через смешанную зону для общения с прессой. Однако атлет проигнорировал предложенные варианты, что привело к отзыву олимпийской аккредитации. В МОК настаивают, что действия Гераскевича противоречат Олимпийской хартии, запрещающей политические высказывания на соревновательной площадке.

#Олимпийские игры
