МОК планирует ввести запрет на участие трансгендеров* в женских соревнованиях

Фото: IOC / Франческо Скаччаноче

Международный олимпийский комитет планирует ввести запрет на участие в женских соревнованиях трансгендеров* во время проведения Олимпийских игр. Об этом сообщило авторитетное издание Великобритании The Guardian.

Согласно информации источника, данный запрет может вступить в силу в ближайшие полгода или год. Инициатива принадлежит новому президенту МОК Кирсти Ковентри, которая в рамках предвыборной кампании обещала встать на сторону женской части населения в этом щепетильном вопросе.

Вместе с тем решение о недопуске спортсменов-трансгендеров лежит целиком на международных федерациях.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.