news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 ноября 2025 16:05

МОК планирует ввести запрет на участие трансгендеров* в женских соревнованиях

Читайте нас в
Телеграм
МОК планирует ввести запрет на участие трансгендеров* в женских соревнованиях
Фото: IOC / Франческо Скаччаноче

Международный олимпийский комитет планирует ввести запрет на участие в женских соревнованиях трансгендеров* во время проведения Олимпийских игр. Об этом сообщило авторитетное издание Великобритании The Guardian.

Согласно информации источника, данный запрет может вступить в силу в ближайшие полгода или год. Инициатива принадлежит новому президенту МОК Кирсти Ковентри, которая в рамках предвыборной кампании обещала встать на сторону женской части населения в этом щепетильном вопросе.

Вместе с тем решение о недопуске спортсменов-трансгендеров лежит целиком на международных федерациях.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025