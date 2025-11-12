МОК планирует ввести запрет на участие трансгендеров* в женских соревнованиях
Международный олимпийский комитет планирует ввести запрет на участие в женских соревнованиях трансгендеров* во время проведения Олимпийских игр. Об этом сообщило авторитетное издание Великобритании The Guardian.
Согласно информации источника, данный запрет может вступить в силу в ближайшие полгода или год. Инициатива принадлежит новому президенту МОК Кирсти Ковентри, которая в рамках предвыборной кампании обещала встать на сторону женской части населения в этом щепетильном вопросе.
Вместе с тем решение о недопуске спортсменов-трансгендеров лежит целиком на международных федерациях.
* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.