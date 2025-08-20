В МОК отвергли обвинения, что угрожали Исинбаевой лишить ее титулов за поддержку СВО

Фото: rusathletics.info

В МОК отвергли все обвинения в том, что организация якобы угрожала российской легкоатлетке, чемпионке мира и Олимпийских игр Елене Исинбаевой лишить ее титулов, если она поддержит СВО. Такую версию событий рассказала бывшая легкоатлетка Вера Ганеева.

«В этом нет ни слова правды, это абсолютно сфабрикованная история», — заявили в Международном олимпийском комитете агентству ТАСС.

Напомним, во время своей карьеры Елена Исинбаева становилась двукратной чемпионкой Олимпийских игр (2004, 2008), а также она трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении.

Исинбаева покинула Россию после начала проведения СВО. Стадион ее имени в Махачкале был переименован.