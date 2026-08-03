news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 17:46

МОК отказался комментировать иск Украины в CAS

Читайте нас в
Телеграм
МОК отказался комментировать иск Украины в CAS
Фото: © Федерация фехтования России

Международный олимпийский комитет не стал комментировать иск НОК Украины в Спортивный арбитражный суд с требованием отменить восстановление ОКР и допуск российских спортсменов. «МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS. Позиция МОК изложена в пресс-релизе от 7 июля», — заявили в пресс-службе «РИА Новостям».

Напомним, 7 июля МОК восстановил ОКР в правах и отменил ограничения для российских спортсменов. НОК Украины оспорил это решение. Рассмотрение иска продолжится. МОК не даёт комментариев до завершения процесса. Юристы считают шансы Украины на успех низкими.

#мок
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Более 100 тыс. человек приняли участие в проекте «Пятерочки» «Эковдохновение»

3 августа 2026

Сармановский краеведческий музей стал победителем грантового конкурса ВТБ

3 августа 2026
Новости партнеров