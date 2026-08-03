МОК отказался комментировать иск Украины в CAS

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Международный олимпийский комитет не стал комментировать иск НОК Украины в Спортивный арбитражный суд с требованием отменить восстановление ОКР и допуск российских спортсменов. «МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS. Позиция МОК изложена в пресс-релизе от 7 июля», — заявили в пресс-службе «РИА Новостям».

Напомним, 7 июля МОК восстановил ОКР в правах и отменил ограничения для российских спортсменов. НОК Украины оспорил это решение. Рассмотрение иска продолжится. МОК не даёт комментариев до завершения процесса. Юристы считают шансы Украины на успех низкими.