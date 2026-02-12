news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 февраля 2026 14:27

МОК опроверг давление России в деле о дисквалификации Гераскевича

Читайте нас в
Телеграм
МОК опроверг давление России в деле о дисквалификации Гераскевича
Фото: соцсети спортсмена

Международный олимпийский комитет заявил, что российская сторона не предпринимала никаких попыток повлиять на решение об отстранении украинского скелетониста Владислава Гераскевича от Игр в Милане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

«Я ни слова не слышал об этом. Я не думаю, что российское правительство направило нам какие-либо сообщения по поводу шлема», — приводит слова Адамса агентство.

Напомним, Гераскевич был лишен олимпийской аккредитации за использование шлема с портретами погибших украинских спортсменов. Атлет неоднократно получал предупреждения о недопустимости политической символики на соревновательной площадке, однако продолжал нарушать правила. В МОК подчеркнули, что действия скелетониста противоречат Олимпийской хартии.

#Олимпийские игры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

12 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026