МОК опроверг давление России в деле о дисквалификации Гераскевича

Фото: соцсети спортсмена

Международный олимпийский комитет заявил, что российская сторона не предпринимала никаких попыток повлиять на решение об отстранении украинского скелетониста Владислава Гераскевича от Игр в Милане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

«Я ни слова не слышал об этом. Я не думаю, что российское правительство направило нам какие-либо сообщения по поводу шлема», — приводит слова Адамса агентство.

Напомним, Гераскевич был лишен олимпийской аккредитации за использование шлема с портретами погибших украинских спортсменов. Атлет неоднократно получал предупреждения о недопустимости политической символики на соревновательной площадке, однако продолжал нарушать правила. В МОК подчеркнули, что действия скелетониста противоречат Олимпийской хартии.