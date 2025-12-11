МОК допустил всех российских молодых спортсменов до международных соревнований

Фото: fhr.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) снял запрет для молодых спортсменов из России и Беларуси. Отныне юниоры смогут беспрепятственно участвовать в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины, с использованием национальной символики.

Как сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале, это ожидаемое решение было принято исполкомом МОК. В своём посте министр привел подробности нового регламента.

«Как мы и анонсировали на олимпийском собрании накануне, сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — написал Дегтярёв.

По его словам, конкретные критерии отнесения турниров к «юношеским» будут определять международные спортивные федерации. Однако на всех таких стартах — как индивидуальных, так и командных — для россиян и белорусов не должно быть дополнительных барьеров. Данные правила, при условии восстановления Олимпийского комитета России, будут действовать и на юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

В заключение министр поблагодарил МОК и обозначил дальнейшие шаги:

«Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов».