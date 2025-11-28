МОК допустил двох российских фигуристов до ОИ-2026

Фото: fsrussia.ru

Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие в зимней Олимпиаде-2026. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Петросян и Гуменник выиграли отборочный турнир и прошли проверку для допуска к финальной части соревнований. Отметим, российские фигуристы выступят под нейтральным флагом. Вместе со спортсменами в Италию отправятся их тренеры.

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. Накануне российские дзюдоисты официально получили право выступать на международном первенстве Большого шлема в Абу-Даби под собственным флагом и гимном.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в двух городах Италии – в Милане и в Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.