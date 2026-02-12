МОК дисквалифицировал украинского скелетониста на ОИ-26 из-за шлема

Фото: rusbob.ru

Украинский скелетонист Александр Гераскевич был дисквалифицирован МОК (Международный олимпийский комитет) с турнира за использование шлема, нарушающего правила Олимпиады-2026.

«Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 после отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. После последней предоставленной возможности пилот скелета с Украины не сможет сегодня утром стартовать в своей гонке на Олимпийских зимних играх-2026. Решение было принято жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на основании того, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам», – сообщает пресс-служба организации.

Также в сообщении МОК говорится о том, что в организации с сожалением приняли решение отозвать аккредитацию украинского спортсмена на ОИ-26. Вопреки многочисленным обменам и личным встречам, в том числе с участием президента МОК Кирсти Ковентри, Гераскевич не рассматривал никакой формы компромисса.

Ранее стало известно, что на шлеме Гераскевича были нанесены изображения погибших спортсменов.

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля.