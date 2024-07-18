Мойва и лосось: какую икру чаще всего покупают россияне

Сегодня отмечается Международный день икры — рыбного деликатеса, популярного во всем мире. Любят ее и за вкус, и за полезные свойства: она содержит большое количество белка, жирные омега-кислоты, витамины и минералы. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» узнали, сколько и какой икры чаще всего покупали россияне, изучив данные о ее заказах за первую половину 2024 года.

Всего по стране за первое полугодие 2024 года было съедено 147 тонн всевозможной икры. Лидерами по потреблению стали жители столицы и центральных регионов — на их долю пришлась почти пятая часть всей доставленной в заказах из магазинов икры, в Приволжском регионе — 13%, а на Северо-Западе — 9%. Любят икру и на юге: 7% икры съели в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде.

Самой популярной благодаря соотношению цены и вкусовых свойств оказалась деликатесная икра мойвы и сельди с соусом из копченого лосося: ее за прошедшее полугодие съели почти 43 тонны. Она возглавила топ вкусовых предпочтений в большинстве российских городов, кроме Хабаровска и Владивостока, где более востребована такая же икра, только с соусом из креветки.

Всего этого варианта рыбного лакомства купили 21 тонну, и он оказался на втором месте в икорном рейтинге россиян. На третьем месте — имитированная лососевая икра: 16 тонн этого продукта съели по стране за исследуемый период.

Подобная икра изготавливается из желатина с рыбой или гелеобразующих экстрактов морских водорослей. На вкус и вид она мало отличается от обычной, при этом содержит полезные омега-жиры и низкокалорийна.

Традиционная лососевая икра оказалась на четвертом месте в топе — таким деликатесом россияне, очевидно, балуют себя по особым случаям. Замыкает топ икра мойвы в соусе с ароматом копчения: ее приобрели почти 10 тонн.