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Мойва и лосось: какую икру чаще всего покупают россияне
Сегодня отмечается Международный день икры — рыбного деликатеса, популярного во всем мире. Любят ее и за вкус, и за полезные свойства: она содержит большое количество белка, жирные омега-кислоты, витамины и минералы. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» узнали, сколько и какой икры чаще всего покупали россияне, изучив данные о ее заказах за первую половину 2024 года.
Всего по стране за первое полугодие 2024 года было съедено 147 тонн всевозможной икры. Лидерами по потреблению стали жители столицы и центральных регионов — на их долю пришлась почти пятая часть всей доставленной в заказах из магазинов икры, в Приволжском регионе — 13%, а на Северо-Западе — 9%. Любят икру и на юге: 7% икры съели в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде.
Самой популярной благодаря соотношению цены и вкусовых свойств оказалась деликатесная икра мойвы и сельди с соусом из копченого лосося: ее за прошедшее полугодие съели почти 43 тонны. Она возглавила топ вкусовых предпочтений в большинстве российских городов, кроме Хабаровска и Владивостока, где более востребована такая же икра, только с соусом из креветки.
Всего этого варианта рыбного лакомства купили 21 тонну, и он оказался на втором месте в икорном рейтинге россиян. На третьем месте — имитированная лососевая икра: 16 тонн этого продукта съели по стране за исследуемый период.
Подобная икра изготавливается из желатина с рыбой или гелеобразующих экстрактов морских водорослей. На вкус и вид она мало отличается от обычной, при этом содержит полезные омега-жиры и низкокалорийна.
Традиционная лососевая икра оказалась на четвертом месте в топе — таким деликатесом россияне, очевидно, балуют себя по особым случаям. Замыкает топ икра мойвы в соусе с ароматом копчения: ее приобрели почти 10 тонн.
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