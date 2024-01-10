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Специалист из «Роскосмоса» о службе в «Пятнашке»: Мои знания пригождаются здесь
Связист интербригады «Пятнашка» с позывным «Шкипер» рассказал о своей бывшей работе в «Роскосмосе» и о том, почему ушел служить в зону СВО. Видео с его историей было опубликовано в телеграм-канале военного корреспондента Елены Соколовой.
По словам рассказчика, он всегда интересовался военной тематикой, поэтому с началом СВО ему захотелось как-то помочь стране, помочь военнослужащим и жителям Донбасса.
«Как только подвернулся случай, я оказался в интербригаде "Пятнашка"», - делится «Шкипер».
При этом до попадания в интербригаду, молодой человек трудился в «Роскосмосе», где занимался сферой информационной безопасности.
«Туда меня взяли сначала стажером, я немного получал, но, по мере изучения "внутренней кухни" я начал понимать, что к чему и по итогу меня взяли уже специалистом», - рассказывает о своем профессиональном пути мужчина.
Молодой связист также отметил, что все его знания и навыки, полученные и наработанные в «Роскосмосе» очень пригождаются в интербригаде.
«Мне все нравится. Я рад, что приехал, что могу помогать ребятам, что мои знания и навыки пригождаются здесь», - поделился впечатлениями «Шкипер».
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