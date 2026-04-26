Мой Тукай, «израильская военщина» и «Ленин с бревном и… Шурале»: 10 картинок от «Чаяна»

Каждый месяц читатели «Татар-информа» знакомятся со свежими карикатурами, опубликованными в легендарном «Чаяне». Ниже – 10 веселых картинок из апрельского номера казанского сатирического журнала.





ОБЛОЖКА

ТУТ-ТАМ ИНФОРМ

На рассмотрение депутатов предложен проект введения налога «просто так» и штрафа «какая разница, за что».

У высокопоставленного чиновника нашли квартиру, в которой не спрятаны деньги и драгоценности.

Изобретен тест на внимательность для мужчин: одна полоска – внимательный, две – где-то зазевался.

Ученые выяснили: чем образованнее человек, тем умнее его тараканы.

Кактус, десять лет простоявший у компьютера, начал раздавать вайфай.

Заводу полупроводников присвоено имя Ивана Сусанина.

Мошенники уговорили глухонемого гражданина перевести деньги на безопасный счет.

Оставшаяся без квартиры Лариса Долина мыкается по своим загородным домам.

Врачи обеспокоены: нынешние дети гуляют меньше зеков.

Академия наук обновила список лженаук, в него вошло международное право.

ГАБДУЛЛЕ ТУКАЮ – 140 ЛЕТ

МОЙ ТУКАЙ

Мое первое соприкосновение с именем Тукая произошло, когда я еще не родился. Отец, тогда молодой, но уже талантливый живописец, задумал написать картину. Сюжет ее был прост. К больному поэту пришли земляки-крестьяне. Они сидят в полутемной комнате вокруг лежащего в постели Тукая и о чем-то с ним разговаривают. Для фигуры поэта позировала мама, когда она была беременна мной. Вот так я, еще не появившись на свет, оказался втянутым в тукаевскую орбиту.

Позже, когда я подрос, имя и образ Тукая обрушились на меня, как и на любого казанца, словно майский ливень. Улица Тукаевская и сквер Тукая, кинотеатр его имени, Дом Шамиля, где ему посмертно улучшили жилищные условия, и гостиница «Булгар», в которой он ютился, памятники и книги, картины и спектакли, песни на его слова. Наконец, Тукаевская премия, о которой мечтает каждая заметная в искусстве персона. Казань дышала Тукаем…

Моя бабушка Васфижамал Фазыловна Хузяхметова, в девичестве Акчурина, как-то обмолвилась, что в юности была знакома с Тукаем и он приходил в их дом. Я ей не поверил. Настолько это было невероятно: бронзовый классик и моя бабушка. Но оказалось, что она его помнит по Уральску. Маленький, щуплый, плохо одетый вчерашний шакирд с бельмом на глазу да еще избегавший девушек…

Тукай, насколько я понял, не произвел особого впечатления на девушку из небедной семьи торговцев. «Были молодые люди и поинтереснее», – призналась она. Например, кумир местной молодежи Камиль Мутыги, которого, по бабушкиному мнению, так до конца и не оценили. Перед смертью она записала арабской вязью в синюю ученическую тетрадку свои воспоминания о Тукае. В стихах.

Уже работая в «Чаяне», в конце восьмидесятых я оказался в командировке в Ленинграде. Разыскал телефон Льва Николаевича Гумилева и, набравшись смелости, позвонил ему. Наградой за смелость была интереснейшая беседа с легендарным ученым в знаменитой коммуналке на Московской улице. Прозвучало в тот вечер и имя Тукая. Зашел разговор об ахматовских переводах, которыми мы так гордимся. Еще бы, один поэтический гений, да еще с татарской фамилией, переводил другого! И тут Гумилев признался: «Вообще-то большинство переводов сделано мною. Публиковали их за маминой фамилией, потому что ей, как члену Союза писателей, платили больше. А я тогда, после очередной отсидки, сидел без работы…»

И еще одна грань моего Тукая. Для нас, чаянистов, он свой – коллега по юмористическому цеху. Тукай так же, как и мы, работал в юмористических журналах. Писал фельетоны, придумывал подписи к рисункам, редактировал поступившие самотеком материалы, спорил, был остер на язык, любил и ценил шутку. Кто знает, проживи он еще с десяток лет, вполне мог бы оказаться в числе организаторов и постоянных авторов «Чаяна»!

Рафаэль ХАЛИЛУЛЛОВ

(из книги «Весы под знаком Скорпиона»).

СМЕХ СКВОЗЬ ГОДЫ

КАРИКАТУРЫ БЕЗ ТЕМЫ