«Мой сын умер в муках»: суд в РТ выслушал мать убитого в драке на Ноксинском спуске

Мать убитого в драке на Ноксинском спуске в Казани мужчины не принимает извинений и требует с напавших на ее сына 5 миллионов рублей. Сегодня в суде зачитали обвинение двоим из четырех нападавших, двое других находятся в зоне СВО. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Когда они били его ногами, тот был уже мертв»

Сегодня в Верховном суде РТ зачитали обвинение двум зачинщикам драки на Ноксинском спуске. По версии следствия, четверо молодых людей накинулись на троих мужчин из-за словесного конфликта. Один мужчина погиб.

На скамье подсудимых оказались двое, несмотря на то что нападавших было четверо. 26-летний Алмаз Мингалин и 25-летний Вячеслав Парыгин на данный момент находятся под стражей. Двое других в настоящее время находятся на СВО, поэтому в деле не участвуют. Перед началом процесса сторона защиты в лице адвоката Закирова попросила приложить к делу характеристику Парыгина из колледжа.

Далее прокурор Зайцев зачитал обвинение. К слову, обвинение представляют два прокурора – Зайцев и Музафарова. Чтение материалов дела затянулось почти на час, подробно описывались все нанесенные избитым травмы. Отдельно прозвучало – в момент, когда нападавшие избивали Рифата Хайруллина, тот был уже мертв. Скончался он от полученных травм, нанесенных руками и телескопической дубинкой.

По версии следствия, 3 июня 2024 года трое друзей – Рифат Хайруллин, Игорь Печников и их друг – отдыхали, выпивали. В какой-то момент они заехали во двор одного из домов на Ноксинском спуске, там они оставили машину и отправились на квартиру одного из участников компании. По пути наткнулись на компанию из трех девушек и племянника одной из них. Трое выпивших мужчин отпустили в сторону одной из девушек непристойный комплимент, после чего удалились. Позже, когда они вернулись за машиной, племянник с товарищами накинулись на них и избили.

От полученных травм Рифат Хайруллин скончался.

После того как подсудимым огласили обвинение, их спросили, признают ли они вину. Мингалин и Парыгин единогласно заявили – сознаются в том, что били, однако не признают вменяемую им статью об убийстве. Якобы цели убивать у них не было.

Стоит отметить, что ранее им действительно вменялась другая статья – об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, но позже ее переквалифицировали в убийство. Вину в хулиганстве они признали.

«Пускай они вернут мне сына, и я не буду требовать возмещения ущерба»

Танзиля Хайруллина, мать убитого в той драке Рифата, рассказала, что сын жил на Ноксинском спуске. Каждое утро он звонил ей перед тем, как отправиться на работу. И в один день не вышел на связь.

«О смерти младшего сына я узнала от своего старшего, его брата. Он позвонил мне и все рассказал. Мой сын всегда был спокойным человеком, неагрессивным. Он был добрым, веселым. В молодости имел проблемы с законом, но по глупости, по молодости», – рассказала Танзиля Хайруллина.

Танзиля Хайруллина заявила гражданский иск на 5 млн рублей за моральный ущерб. Гражданский иск приобщили к делу. Во время вынесения приговора суд озвучит, удовлетворить этот иск или нет.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Подсудимые изъявили желание извиниться перед матерью убитого.

«Нет, извинения я не принимаю. Я бы хотела, чтобы суд вынес им самое строгое наказание. Я не принимаю извинения, потому что жизнь человека бесценна. Мой сын умер в мучениях, принял мученическую смерть и ушел на тот свет шахидом. Почему я должна прощать им смерть невиновного, моего сына? Пускай они вернут мне сына. Поставьте его передо мной, и я не буду требовать никакого возмещения ущерба. Где мой сын?» – ответила Танзиля Хайруллина.

«Накинулись и начали избивать»

На данный момент существуют несколько версий произошедшего конфликта. После процесса корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с одним из потерпевших – участником той драки. Он рассказал, что в тот вечер все началось со словесной перепалки, которая произошла в подъезде одного из домов на Ноксинском спуске. Когда Рифат, Игорь и третий их товарищ зашли в подъезд, там уже сидела другая компания – женщина, ее племянник и его подруга. Кто-то из троицы сделал одной из женщин непристойный комплимент, с чего все и началось.

«Ругалась в основном девушка. Племянник молчал. После этого мы уехали оттуда. Вернулись через несколько часов, забрать машину нашего товарища, которую он оставил возле дома. Как только мы подошли, они выбежали и сразу начали нас лупить, без разговоров», – рассказал Игорь Печников.

Печникова тогда спасла его собака, которая отпугнула нападавших. На видео хорошо видно, как она лает на молодых людей. Рифата ударили телескопической дубинкой, он попытался убежать, но не смог. Игорь рассказал, что пытался вразумить нападавших, призвать их к диалогу. Его также хорошо видно на видеозаписи – он стоит с вытянутой рукой и получает размашистые удары, однако в драку не лезет.

Другая версия, озвученная ранее девушкой из компании нападавших, гласит, что трое мужчин, включая убитого Рифата Хайруллина, домогались девушек, говорили им всякие непристойности. А Печников, со слов девушки, натравливал на них свою собаку.

В том, как на самом деле разворачивались события, теперь предстоит разобраться суду.