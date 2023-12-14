«Мой сын достоин»: погибшему на СВО татарскому активисту присвоили звание Героя России

По указу Президента Российской Федерации лейтенант Азамат Бердиев удостоен звания Герой России. Об этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграм-канале.

«Подвиг нашего земляка – Азамата Бердиева, который погиб при выполнении боевой задачи, навсегда останется в наших сердцах. Получив тяжелое ранение, он не оставил позиций и спас товарищей ценой собственной жизни. Указом Президента Российской Федерации гвардии лейтенанту Азамату Бердиеву присвоено звание Героя России (посмертно). От имени главы государства передал эту награду родителям Азамата. Они воспитали настоящего патриота. Его подвиг навсегда останется примером исключительной отваги и верности Отечеству», — написал Игорь Бабушкин.

Азамат родился в селе Осыпной Бугор (тат. Ярлы Түбә) Приволжского района Астраханской области. С детства мечтал стать военным. Окончил Суворовское училище. Азамат Бердиев был командиром десантно-штурмового взвода в седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Участвовал в штурме Херсона и Херсонского аэропорта, в боях за населенные пункты в Николаевском и Херсонском областях, за Антоновский мост. После взрыва на Каховском ГЭС участвует в эвакуации вверенной ему группы. При последнем столкновении, будучи раненым, спас жизни 5 бойцов.

Фото: телеграм-канал Игоря Бабушкина

«Сын служил доблестно»

По словам отца Азамата Фаиля Бердиева, вопрос о звании героя для сына подняли в октябре.

«Офицеры - сослуживцы Азамата написали ходатайство. Я собрал все документы, встретился с губернатором, рассказал о сыне. Он ознакомился, и выразил согласие. Документы были отправлены в Москву. В пятницу губернатор области Игорь Бабушкин мне позвонил, официально поздравил меня с присвоением сыну звания Героя России. Вчера, в день Конституции Российской Федерации, нам его награду вручили. Мой сын доблестно служил, он достоин», – поделился отец.

Фаиль Бердиев также рассказал, что почти каждый день бывает на могиле сына. «Ни разу не снился мне. Я у его могилы прошу: «Сынок, приходи ко мне во сне, поговорим». Но нет», – признался мужчина.

Фото: из семейного архива

После получения известия о гибели сына, Фаиль абый рассказал, как он ездил на Запорожье и разыскал тело сына в степи.

«Когда он был в зоне специальной военной операции, я с ним постоянно общался. «Улым, тяжело на сердце. Может, вернешься», – говорил ему. А он сказал: «Как я оставлю сослуживцев? Как посмотрю им в глаза? Они мне верят».

Когда сына ранило, друзья хотели его спасти. Он сказал, чтобы его оставили. «Ребята, не надо мне помогать. Оставьте. Помогите другим. Скажите отцу, пусть похоронит рядом с дедом». Как завещал, похоронили рядом с дедушкой. Они попали под ракетный обстрел. Он все силы бросил, чтобы помочь товарищам. Сам тоже тяжело был ранен. Мне позвонил его бывший командир. «Простите нас, не уберегли вашего сына», – сказал он. Я за сыном поехал на Запорожье. Разыскал его в степи», - рассказал отец героя.

Фото: телеграм-канал Игоря Бабушкина

«Пусть Азамат станет примером для нынешнего поколения»

На торжественное вручение медали «Золотая Звезда» приехали мама Азамата Татьяна, его жена Лилия, сын Тимур и младший брат Азамат. О погибшем они вспоминают как о прекрасном любящем отце и брате.

Мама Азамата Татьяна поделилась переживаниями: «Вчера было очень тяжело. Сыном я горжусь, всегда гордилась. Пусть Азамат станет примером для нынешнего поколения. Я его очень люблю, очень скучаю по сыну», – сказала она.

«Знаете, за 48 лет впервые поняла, что такое боль в душе и пустота», – так описала она свое душевное состояние после утраты сына.

Фото: из семейного архива

«Азамат везде был самым лучшим. В школе на родительском собрании его постоянно хвалили, мне даже неудобно становилось. Он на специальной военной операции тоже показал себя одним из лучших. Я это знала, удивляться нечему. Я горжусь своим сыном», — сказала мама героя.

Татьяна также рассказала, как в семье появились два Азамата — старший и младший. Азаматик — приемный сын Бердиевых. Взять мальчика в семью захотел старший Азамат.

«Он несколько раз лежал в больнице. Там всегда бывали дети из детдома. Он хотел взять домой каждого из них. После четвертой операции он говорит: «Ма-а-ам, здесь есть один мальчик. И зовут его как меня — Азамат. Приезжай, мама». Я поехала в больницу. Мой 13-летний высокий сын вышел с малышом 2,5 лет. Я была в шоке: этот мальчик весь в нашу породу. Азамат искупал малыша, поменял ему одежду. В тихий час мальчик начал приходить спать к Азамату. Пациенты больницы в дверное окно смотрели, как вместе спят два Азамата. Вот так, мы взяли в семью и второго Азамата», — рассказала Татьяна.

Азамат в Дни татарской молодежи 2019 года Фото: © ДТМ | Дни татарской МОЛОДЕЖИ

«Я до сих пор его жду»

Азамат и его жена Лилия вместе успели прожить всего один год. В 26 лет девушке пришлось испытать горечь вдовства. «Никому не пожелаю», – говорит она. Лилия признается, что в душе до сих пор не верит в смерть мужа и ждет его возвращения.

«Что в августе, что сейчас — чувства одни и те же. Кто-то скажет, что времени уже прошло много, пора принять. Но я никак не могу понять, принять. Когда Азамат уехал на специальную военную операцию, мы жили в Анапе. Он уехал, я осталась одна, там у нас никого нет. Я его все время ждала. После ранения, когда он уезжал во второй раз — мы не прощались навсегда, я его так же ждала. Мне до сих пор кажется, что он там, потому что я привыкла ждать.

Фото: из семейного архива

Азамат мне всегда читал стихотворение Константина Симонова «Жди меня и я вернусь». Как он мне завещал, все еще жду. Вместе с Азаматом забрали всю мою душу, все мое сердце.

Похороны, встреча с губернатором — будто это просто фильм, и он не про нас. После того, как похоронили Азамата, я два месяца жила в Астрахани. Потом уехала в Тюмень к своим родителям. Сейчас живу там, но каждый месяц езжу на родину Азамата. Проходят мероприятия в его память, участвую в каждом из них. Появляются уголки, посвященные Азамату, стены, в школах — парты Героя», – рассказала сквозь слезы Лилия.

Фото: из семейного архива

Азамат и Лилия познакомились в 2019 году на теплоходе во время Дней татарской молодежи. Несмотря на расстояния, они сумели сохранить свою любовь. Азамат старался дарить любимой много счастливых, радостных моментов, всегда делал сюрпризы. В прошлом году молодая пара сочеталась мусульманским браком никах. «Он же военный, эмоции на людях старался не показывать, а в семье был такой ласковый, добрый. Старался всегда всех нас радовать», – рассказала Лилия.

Фото: из семейного архива

«Если бы получил это звание при жизни…»

Наряду с военной службой Азамат активно участвовал в татарской национальной жизни. Привозил детей из Астрахани на летние лагеря, организованные молодежным центром “Идель”. Несколько раз становился делегатом татарских молодежных форумов. Бывший руководитель центра “Идель”, ныне PR-директор АО “Татмедиа” Лейсан Сафина поделилась воспоминаниями об активисте.

«Он на сто процентов достоин звания Герой России. Он и так для нас был героем. Его воспитание, поведение, уважительное, заботливое отношение к детям, взрослым, сверстникам. Никакого самолюбия, гордыни. Он должен был получить это звание. Не посмертно, а при жизни. Есть такое чувство: «Эх, было бы это звание у него при жизни». Все еще кажется, что постучится в дверь кабинета, и своим бодрым голосом скажет: «Привет, Ляйсан апа», – рассказала Сафина.

Лейсан Сафина с Азатом и татарской молодежью Фото: предоставлено Лейсан Сафиной

Она также рассказала о случае, доказывающем, насколько Азамат любил детей и заботился о них. «Однажды он привез в лагерь целый планетарий! Бесплатно, огромную сумку привез, просто чтобы развернуть его и показать детям. Он обожал детей. Высокий, стройный, с густым мужским басом - настоящий военный, а душе - ребенок», – сказала Лейсан Сафина.

Председатель татарской национально-культурной автономии Астраханской области Динара Мазитова напомнила об активной общественной деятельности Азамата Бердиева.

Фото: © «Татар-информ»

«Он был одним из лидеров татарской молодежи. В рамках деятельности центра «Идель» ездил вожатым смены «Милләтебез хәзинәләре» («Наследие»), много раз возил детей из Астрахани.

Мы участвовали в создании ходатайства, присоединились многие жители региона. Нам было очень радостно узнать, что Азамату дали Героя России, он достоин. Он был настоящим мужчиной. Хотя лидерские качества в человека закладываются с рождения, все зависит от воспитания в семье. Отец Азамата Фаиль Юсупович - мой заместитель в автономии, никогда не был равнодушен к сохранению традиций, национальной жизни. Хотя он глава сельского поселения, в общественной жизни активно участвует”, - рассказала Динара Мазитова.

Азамат в Дни татарской молодежи Фото: © ДТМ | Дни татарской МОЛОДЕЖИ

В телеграм-канале губернатора опубликовано видео об Азамате. Из ролика можно узнать, что позывной Азамата был «AZA». В ролик вошли также кадры с детства Азамата, его школьных лет, фотографии с военной службы.

Указом президента России Азамат Бердиев награждён Орденом «Мужества» посмертно. Также военнослужащий награжден медалью «За отвагу», Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами.

Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского

Видео: телеграм-канал Игоря Бабушкина