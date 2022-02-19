«Мои сочинения в надежных руках»: Госоркестр РТ завершил фестиваль «Мирас»

В Казани завершили VII фестиваль татарской музыки имени Жиганова «Мирас». О том, что представляет собой классическое и современное татарское академическое наследие, - в репортаже ИА «Татар-информ».

Фестиваль имени Жиганова «Мирас», основанный художественным руководителем и главным дирижером ГАСО РТ, народным артистом России и Татарстана, профессором Александром Сладковским, был проведен в Казани в седьмой раз

Фото: пресс-служба ГСО РТ

Один из дней фестиваля был посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Фестиваль имени Жиганова «Мирас», основанный художественным руководителем и главным дирижером ГАСО РТ, народным артистом России и Татарстана, профессором Александром Сладковским, был проведен в Казани в седьмой раз. Он прочно утвердился в качестве примера, отражающего богатейшее музыкальное наследие Татарстана, обретающее современное звучание в исполнении Государственного академического симфонического оркестра РТ.

Арт-директор фестиваля — и.о. ректора Казанской консерватории, музыковед, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев – неустанно пропагандирует национальное музыкальное наследие, представляя вниманию публики ярчайшие музыкальные явления в искусстве.

Фото: пресс-служба ГСО РТ

Госоркестр РТ не мог не отметить значимое событие для всего исламского мира: 1100-летиепринятия ислама Волжской Булгарией. Один из фестивальных дней был посвящен этой знаменательной дате. В этот музыкальный вечер прозвучала современная музыка татарского зарубежья и мусульманского мира, где татарстанцам были открыты такие имена композиторов, как Толибхон Шахиди, ЛатыфХамиди, Рушана Брандангер, Мердан Бяшимов и другие.

«Все профессиональные коллективы Татарстана обязаны держать произведения Музафарова в репертуаре»

В этом году концерты проекты были посвящены двум юбилярам, представившие в своем лице два поколения композиторов XX и XXI веков – Мансуру Музафарову и Рашиду Калимуллину.

Мансур Музафаров является первым татарским композитором в истории, получившим профессиональное музыкальное образование. В свое время его произведения являлись примером для подражания в области композиции и оркестровки. Его музыкальное наследие включает как обработки фольклорных напевов, авторских песен, так и масштабные высокохудожественные полотна в таких монументальных жанрах, как опера, симфоническая поэма, инструментальный концерт.

Фото: пресс-служба ГСО РТ

«Мансур Музафаров – глыба в татарской культуре. По сути он являлся преемником Салиха Сайдашева, с которым их связывала тесная дружба. В его творческом наследии мы находим настоящие жемчужины татарской симфонической и вокальной музыки. Считаю, что все профессиональные коллективы Татарстана просто обязаны держать произведения Музафарова в своем репертуаре», – заметил дирижер, профессор кафедры музыкального театра Казанской консерватории – заслуженный деятель искусств РТ Ринат Халитов.

Помимо того, что в этот вечер прозвучали как и хорошо знакомые татарстанцам произведения «Туган як» («Родной край») и «Җиләк җыйганда» («По ягоды»), он так же не обошелся и без музыкальных открытий. К примеру, была исполнена Увертюра на татарские темы (1938 г.), партитура которой считалась утраченной.

«Мы с Ринатом Халитовым провели большую исследовательскую работу перед концертом – изучили множество работ Музафарова. Партитура Увертюры на татарские темы хоть и сохранилась до наших дней, но в удручающем состоянии. Когда-то давно была сделана ее запись, но ее качество оставляет желать лучшего. И вот спустя много летпосле ее создания композитором мы подарили этому произведению второе дыхание. Ноты восстановили – что-то сняли по слуху с записи, что-то дописали исходя из собственных знаний о стиле Музафарова», – рассказал дирижер и композитор Ильяс Камал.

«Далеко не каждый регион может похвастаться такой сильной национальной композиторской школой»

Заключительный концерт фестиваля был приурочен к 65-летию композитора, председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов РТ, народного артиста России и Татарстана, музыкально-общественного деятеля Рашида Калимуллина. Его имя не нуждается в представлении – сочинения Калимуллина звучат во многих странах Европы, в США, Японии, Китае, Израиле и, конечно же, России.

Фото: пресс-служба ГСО РТ

В программу концерта вошли сочинения позднего периода композитора: программные «Симфонические танцы», симфоническая сюита «Петербургские новеллы», симфонические картины «Казанские истории». Прозвучали части Концерта для саксофона с оркестром, Ингушские танцы. Вокально-инструментальное творчество стоит особняком в творчестве композитора, мелодии которых особенно тепло воспринимались публикой.

Концерт явился показом с одной стороны, нового витка развития композиторского творчества Калимуллина, но в то же время определенногоитога его творчества к 65-летию. Особенным событием этого вечера стала мировая премьера Девятой симфонии композитора.

«Симфония “Планета Земля” – своеобразный срез проблем современного мира и моего личного переживания на этот счет. Я ощущаю, в каком кризисе сегодня находится как человечество, так и сама планета. Кажется, что состояние всеобщего психоза чувствуется даже в воздухе. Я беспокоюсь, что достаточно одной искры, чтобы взорвать эту пороховую бочку, а миру погрузиться в хаос. Но несмотря на это предопределение, я верю в счастливый исход. Оптимизмом пропитана и моя музыка», - рассказал сам композитор.

За дирижерским пультом в этот вечер стоял Айрат Кашаев. По словам дирижера, исполнять сочинения современников – его страсть: он часто выносит их на российские и международные площадки. Однако представлять музыку татарстанских композиторов за пределами республики ему не удавалось.

Фото: пресс-служба ГСО РТ

«Эту ситуацию нужно срочно менять! Наши соотечественники пишут прекрасную музыку, которую можно и нужно представлять широкой общественности. Сегодня мы имеем ни одного и ни двух, а целую плеяду выдающихся композиторов. Нам есть чем гордиться: далеко не каждый регион может похвастаться такой сильной национальной композиторской школой», - подчеркнул дирижер.

Фестиваль «МИРАС» ежегодно вызывает интерес радио- и телекомпаний. В этом году телерадиокомпания «ТНВ» провела съёмку второго концерта, 12 февраля, и в будущем осуществит его показ на своих телеканалах. Заключительный концерт, 16 февраля, был записан для Радио Орфей, на котором в скором времени планируется его трансляция.

Интересно, что на международном фестивале Symphonic Middle East 2022 в Дубае, где с 20 по 23 февраля выступят ГАСО РТ и Александр Сладковский, оркестр откроет свою первую программу «Симфоническими танцами» Рашида Калимуллина.

«Я невероятно горд, что в Татарстане существует наш симфонические оркестр – достояние нашей республики, способное за кратчайшие сроки поднимать сложнейшие программы и демонстрировать их на высочайшем уровне. Доверяю нашему коллективу всецело, и рад, что мои сочинения в надежных руках», - поделился Калимуллин.