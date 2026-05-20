«Мои ребята оставались на поле боя»: ветеран СВО из Лениногорска – о штурмах и спасении товарищей

Житель Лениногорска Тарас Криворучка, принимавший участие в специальной военной операции в составе штурмового подразделения, рассказал о службе на бахмутском направлении, тяжелых боях, спасении раненых товарищей и сопровождении военных корреспондентов на передовой. Сегодня ветеран боевых действий живет в Татарстане, воспитывает детей и говорит, что главной своей мечтой считает скорейшую Победу.

«В соседней деревне на школу прилетела „Точка-У“, хочу стать частью команды защитников и прекратить злодеяния», – так Тарас Криворучка ответил военным психологам во время собеседования перед заключением контракта с Министерством обороны России.

Будущий военнослужащий родился 23 декабря 1994 года в селе Светлое Старобельского района Луганской области. На тот момент у него был украинский паспорт, что осложняло процесс оформления документов для службы в российской армии. Для заключения контракта необходимо было законно находиться на территории России и иметь соответствующие документы.

По словам Тараса, решение участвовать в специальной военной операции было для него осознанным.

«С 2014 года на Украине идет самая настоящая война, поэтому мое решение встать на защиту мирных жителей было взвешенным», – вспоминает он.

После прохождения отбора и подготовки 26 сентября 2022 года Тараса зачислили в штурмовой взвод. Военное слаживание проходило в Донецкой области под руководством опытных офицеров.

«Нас муштровали по 20 часов в сутки. Тогда казалось, что сил уже не осталось, но позже, на передовой, я понял, насколько важными были эти знания», – рассказал ветеран.

После подготовки подразделение Тараса направили под Бахмут. Он стал участником одного из самых ожесточенных и продолжительных боев специальной военной операции.

По словам бойца, одной из первых задач стал штурм укрепленного участка лесополосы и эвакуация раненых военнослужащих.

«В группе из 12 человек нас отправили на штурм и вывод раненых. Вся местность была заминирована, повсюду стояли растяжки. Спасал только опыт, полученный во время подготовки», – рассказал Тарас.

Во время боя он получил тяжелое ранение.

«В меня прилетел снаряд, несколько осколков вошли в правое плечо. Потом снайпер пробил каску буквально в миллиметре от головы. Теряя сознание, я успел выстрелить из трофейного РПГ», – вспоминает он.

Несмотря на ранение, боец отказался покидать позиции.

«Мои ребята оставались на поле боя, поэтому я продолжил выполнять задачу», – отметил ветеран.

В том бою из всей штурмовой группы выжили только четверо военнослужащих.

Позже врачи обнаружили в предплечье Тараса семь осколков. Сначала он отказался от госпитализации и ограничился обработкой ран, однако командование настояло на лечении. Через несколько дней военнослужащий вернулся в подразделение.

Из-за последствий ранения Тараса позже перевели в инструкторы. Он занимался подготовкой новобранцев, а затем был назначен заместителем командира взвода и отвечал за снабжение передовой оружием, медикаментами, средствами связи и продовольствием.

Во время службы военнослужащий неоднократно попадал под минометные обстрелы и получил несколько контузий.

«За минуту до нашего прибытия снаряды полностью разрушили пункт временной дислокации. Тогда мы чудом остались живы», – рассказал он.

Отдельно ветеран вспоминает сопровождение военных корреспондентов российских и зарубежных телеканалов.

«На военкоров тогда была объявлена настоящая охота. Мы прикрывали журналистов своими телами», – отметил Тарас.

Во время одной из съемок группа попала под минометный и танковый обстрел. Бойцы вместе с корреспондентами укрывались в воронке от взрыва.

«Когда стало немного тише, начали выводить журналистов в безопасную зону. Было страшно не столько за себя, сколько за людей, которых сопровождали», – рассказал ветеран.

По его словам, на передовой военнослужащие старались не выделяться внешне.

«Никаких различий в званиях и должностях. Офицеры, медики и эвакуационные группы были главными целями противника», – пояснил он.

26 марта 2023 года контракт Тараса Криворучки завершился, после чего он вернулся к мирной жизни. За выполнение боевых задач ветеран был награжден крестом ЧВК «Вагнер», медалью за ранение и государственной медалью «За отвагу».

Несколько лет назад Тарас приехал в Лениногорск по приглашению участников специальной военной операции и решил остаться в городе.

«Лениногорск стал для меня второй родиной. Здесь я устроился на работу, построил дом, создал семью», – рассказал он.

Сегодня вместе с супругой Оксаной ветеран воспитывает дочь Варвару. Родными для него стали и двое сыновей жены – Сергей и Илья.

9 мая Тарас Криворучка вместе с однополчанами принял участие в Параде Победы в Лениногорске, пройдя торжественным маршем по главной улице города.

«Все, о чем мечтал, сбылось. Теперь мечта одна – наша скорейшая Победа», – сказал ветеран.