«Мой папа – герой»: в Высокогорском районе открылась фотовыставка о семьях участников СВО

В Высокогорском районе Республики Татарстан на базе шестой школы открылась фотовыставка «Мой папа – герой», посвященная семьям участников специальной военной операции. В экспозиции представлено 20 портретов.

«Мой папа – герой» – это взгляд детей на своих отцов. На фотографиях военнослужащие запечатлены в минуты счастья: с дочками на руках, с сыновьями за плечами, дома, в кругу семьи.

«Эти снимки словно создают мост между передовой и родным домом, показывают, что за каждым воином стоит семья, которая ждет и любит. Сила настоящего мужчины проявляется не только в службе, но и в умении быть заботливым отцом», – отметили организаторы выставки.

На выставке представлены портреты действующих военнослужащих, ветеранов, а также членов семей погибших и без вести пропавших во время специальной военной операции.

Торжественное открытие экспозиции прошло 4 марта в рамках фестиваля патриотической песни «Виктория».

Выставка будет работать до 6 марта, вход для посетителей бесплатный.